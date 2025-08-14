GeoPark anuncia su retorno estratégico a Vaca Muerta y reporta resultados sólidos en el segundo trimestre Por Julián Guarino







La petrolera colombiana confirmó que vuelve a la formación no convencional con el objetivo de consolidar su expansión regional.

GeoPark regresará a Vaca Muerta con una inversión de hasta u$s500 millones.

La petrolera GeoPark confirmó en las últimas horas su intención de regresar a Vaca Muerta con un plan de inversión que podría alcanzar hasta u$s500 millones. Este anuncio, liderado por el nuevo CEO, Felipe Bayón, promete sumar a un nuevo jugador de relevancia en la plaza neuquina pero además implica, para la firma, una estrategia de expansión que, según trascendió, busca duplicar sus reservas probadas y probables, actualmente en 84 millones de barriles, con un potencial de 50 a 80 millones de barriles adicionales en Vaca Muerta.

El gobernador Rolando Figueroa señaló ayer que empresas internacionales, incluyendo una colombiana, están evaluando su ingreso a Vaca Muerta, destacando a GeoPark como uno de los actores clave. Felipe Bayón, en una declaración reciente a la prensa, afirmó: “Queremos entrar a Vaca Muerta”, subrayando que la compañía dispone de u$s270 millones en efectivo para financiar esta expansión, complementando con préstamos o emisión de bonos.

GeoPark ya tuvo presencia en Vaca Muerta hasta 2021, pero salió tras vender sus activos. En 2024, un intento previo de regresar mediante un acuerdo con Phoenix Global Resources (por u$s320 millones) fue frustrado por la falta de aprobación regulatoria en Neuquén. Ahora, con un contexto más favorable y negociaciones con Pampa Energía –que adquirió el 10,17% de las acciones de GeoPark en mayo– la empresa avanza en la identificación de proyectos estratégicos, con la posibilidad de concretar su ingreso antes de fin de año.

Felipe Bayon GeoPark Felipe Bayón, CEO de GeoPark. Los números del balance La firma viene de reportar resultados financieros sólidos para el segundo trimestre de 2025, a pesar de una caída del 6% en la producción y precios de realización 9% más bajos. Según un informe, GeoPark logró un EBITDA de u$s71,5 millones con un margen del 60%, aunque registró un cargo no recurrente de u$s31 millones por desinversiones en Ecuador. La utilidad neta del primer trimestre fue de u$s13,1 millones, un 14% inferior al cuarto trimestre de 2024, debido a costos extraordinarios relacionados con la recompra parcial de los Bonos 2027 y la emisión de los Bonos 2030. Sin embargo, la empresa destacó una sólida disciplina de costos, con costos operativos por barril de petróleo equivalente (bpe) reducidos a u$s12,3, dentro del rango previsto de u$s12-14.

En el primer trimestre de 2025, GeoPark invirtió u$s22,6 millones en Colombia, enfocándose en campañas de reacondicionamiento y desarrollo de infraestructura en el Bloque Llanos 34 (45% de participación) y perforación exploratoria en el Bloque Llanos 123 (50% de participación). En Argentina, la compañía destinó Uu$s23,8 millones a proyectos clave en Vaca Muerta, incluyendo la finalización de tres pozos en PAD 9 y la perforación de cuatro pozos en PAD 12. Estas inversiones reflejan una relación EBITDA ajustada a gastos de capital de 3,9x y un retorno sobre el capital empleado (ROACE) del 27%.

La reentrada de GeoPark a Vaca Muerta se alinea con el crecimiento de la producción del shale local, que alcanzó un récord de producción de 370.000 barriles diarios de petróleo y 110 millones de metros cúbicos de gas en julio de 2025. Según trascendió, la alianza con Pampa Energía no solo facilita el acceso a bloques clave, sino que también fortalece la capacidad operativa de la compañía, aprovechando la infraestructura existente y el conocimiento local. Este movimiento podría acelerar proyectos conjuntos, como el desarrollo de pozos no convencionales, y posicionar a la firma como un socio estratégico en el marco del proyecto Argentina LNG, que busca exportar gas de Vaca Muerta al mercado global.