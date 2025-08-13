Vaca Muerta: el sindicato de camioneros inició un paro por tiempo indeterminado







La medida de fuerza es en reclamo por el pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones de los 600 trabajadores que fueron despedidos por la empresa NRG, que actualmente está en concurso de acreedores.

El sindicato de camioneros de Río Negro inició un paro por tiempo indeterminado.

El Sindicato de Camioneros de Río Negro convocó a un paro por tiempo indeterminado ante la falta de respuesta de la empresa de transporte de arena NRG, que opera en Vaca Muerta, tras 600 despidos. La medida de fuerza comenzó a las 6 de la mañana y, en caso de que se extienda, podría afectar la productividad de la cuenca hidrocarburífera, una de las principales generadoras de divisas para el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En detalle, el reclamo es por pago de salarios, aguinaldos e indemnizaciones de los 600 trabajadores que fueron despedidos por NRG, que actualmente está en concurso de acreedores y por el momento "no se ha hecho cargo de las deudas", según señalaron los voceros.

De todas formas, todavía hay posibilidades de que el ministerio de Trabajo de Río Negro o la Secretaría de Trabajo de la Nación dicten la conciliación obligatoria para evitar la profundización de la medida de fuerza que afecte la productividad de Vaca Muerta.

El reclamo del sindicato de camioneros de Río Negro "Hemos tenido suficiente paciencia y diálogo esperando una solución que no llega", apuntó el secretario General del sindicato, Gustavo Sol, quien agregó: "Rechazamos de plano la propuesta insultante de Shell, Tecpetrol, Phoenix y Total, que creen que con 20% de lo que les corresponde los trabajadores resignen sus derechos".

Además, agradeció la gran adhesión a la medida en apoyo a los choferes de NRG y subrayó que "esto demuestra la unidad que siempre nos caracterizó; porque cuando tocan a uno, nos tocan a todos".

A su vez, remarcó: "Quisieron extorsionar a los trabajadores con migajas y no vamos a permitirlo. Las empresas están jugando con la desesperación; esto fue un vergonzoso intento de manipulación", sumó. El Sindicato de Camioneros de Río Negro había advertido que podría bloquear los accesos a los yacimientos de Vaca Muerta en respuesta a los despidos masivos de trabajadores de NRG Argentina, una empresa clave en el suministro de arena para fractura hidráulica en el sector no convencional.