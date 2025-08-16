Un entrenamiento más divertido: el baile que recomiendan para que los adultos mayores recuperen masa muscular







La movilidad y el entrenamiento es fundamental para una vida fitness, una vejez más saludable e independiente.

La actividad que trae grandes beneficios a los adultos mayores.

Cuando hablamos de un estilo de vida fitness, parece que nos referimos específicamente a un grupo etario juvenil, pero esto no necesariamente tiene que ser así. El entrenamiento físico y la movilidad en general son altamente beneficiosas, en especial en edades más avanzadas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aquellos adultos mayores que realizan ejercicios o buscan actividades cotidianas que impliquen movilidad suelen prolongar su bienestar por más tiempo, tanto física como mentalmente. Además, quienes entrenen de manera regular, pueden obtener más autonomía e independencia en su vida cotidiana.

Bailar el Vals Un divertido entrenamiento para el bienestar de los más grandes. Prevenir y eliminar la sarcopenia: el entrenamiento divertido para los adultos mayores Una condición muy común a partir de la adultez es la sarcopenia. Esto significa pérdida de masa muscular y puede traer consecuencias como falta de fuerza o mayor exposición a lesiones de huesos y articulaciones. Para combatirla, son necesarios los ejercicios de fuerza. Aunque hay que tener en cuenta el impacto que estos ejercicios pueden tener y buscar un entrenamiento de acuerdo a las posibilidades de cada uno.

Una actividad accesible y con muy buenos resultados es el baile. Y no tiene que ser un baile difícil o específico, el más recomendado es el baile de salón. Es de bajo impacto, se enfoca en la coordinación y el movimiento, ayuda a tonificar músculos, a mejorar el equilibrio y la resistencia física.

También, brinda beneficios psicológicos y la posibilidad de sociabilizar. Los expertos sugieren bailar vals. Puede mejorar la salud cardiovascular, aumentando resistencia y capacidad pulmonar de adultos mayores. Y también prevenir enfermedades como la osteoporosis, los accidentes cerebrovasculares y la demencia, además de mejorar la calidad de vida en general.

Temas Entrenamiento

Fitness