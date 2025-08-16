El peronismo confirma cabezas de lista para Diputados: Jorge Taiana en Provincia e Itai Hagman en Ciudad







Las candidaturas podrían definirse este sábado. Itai Hagman encabezará la lista porteña para diputados y Jorge Taiana lo hará en provincia de Buenos Aires.

Itai Hagman y Jorge Taiana encabezarán la oferta electoral del peronismo en el AMBA.

"Estamos yendo a firmar": la respuesta se reitera desde el entorno de los principales dirigentes peronistas del AMBA, que en la antesala de la fecha límite para el cierre de candidaturas asisten a la sede nacional del Partido Justicialista para definir quiénes competirán el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas. Las confirmaciones en Fuerza Patria podrían conocerse este mismo sábado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana encabezará la lista de Fuerza Patria para diputados nacionales. Con un extenso pasado en la militancia justicialista de linaje familiar -su padre fue médico de Perón y él fue detenido durante la última dictadura- se desempeñó como diplomático en la década de los '90 y fue Ministro de Relaciones Exteriores entre 2005 y 2010. En 2019 asumió como senador nacional, reemplazando a Cristina Fernández de Kirchner (que fue electa vicepresidenta). Ocupó su banca hasta el 2021, cuando asumió como ministro de Defensa hasta el 2023.

El segundo nombre en el listado bonaerense, que no escoge senadores este año, quedó para el Frente Renovador: la dirigente massista Jimena López, quien fue funcionaria del Ministerio de Transporte y preside actualmente el consorcio del Puerto Quequén. Ya ocupó una banca en diputados, desde 2019 hasta el 2022. El tercer lugar quedó reservado para el dirigente Juan Grabois, mientras que el cuarto será para actual diputada Vanesa Siley, referenciada con el kirchnerismo.

En la boleta, no aparece un nombre vinculado al gobernador Axel Kicillof hasta el noveno lugar. “Logramos que entren Hugo Moyano y Hugo Yasky. Lo importante fue que hay una sola lista de unidad”, aseguraron para Ámbito. En contraste, los dirigentes más fieles a Cristina Fernández de Kirchner llenan desde el cuarto hasta el octavo lugar -inclusive-, el décimo y el décimo quinto. En ese marco, Taiana aparece como un candidato al que ningún sector puede adjudicarse.

Partido Justicialista PJ Matheu La sede nacional del PJ vuelve a ser un punto neurálgico. Elecciones 2025: definiciones dentro del peronismo porteño En la ciudad de Buenos Aires, quien encabezará la boleta de diputados nacionales será Itai Hagman. Con orígenes en la dirigencia universitaria (presidió la FUBA), forma parte del espacio Patria Grande, referenciado con Juan Grabois. Fue electo diputado nacional en el 2019 y renovó su banca en el 2023, por lo que tiene mandato hasta el 2027. Su postulación como primer candidato apunta a un posicionamiento en el distrito.

Para el Senado, todo indicaría que el primero en la lista porteña será el actual senador y titular del PJ porteño Mariano Recalde, quien en un escenario de polarización aspira a renovar su banca. Elecciones 2025: la lista de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires Los candidatos del peronismo a diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires son: 1. Taiana, Jorge

2. Lopez, Jimena

3. Grabois, Juan

4. Siley, Vanesa

5. Palazzo, Sergio

6. García, Teresa

7. Pietragalla, Horacio

8. Propato, Agustina

9. Moyano, Hugo (hijo)

10. Díaz, Fernanda

11. Galmarini, Sebastián

12. Miño, Fernanda

13. Yasky, Hugo

14. Salzman, Marina

15. Trotta, Nicolás