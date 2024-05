Gobierno anunció que eliminará el 40% de los Registros del Automotor

También informó que "se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos". Como novedad determinó además que ya no será necesaria la "cédula azul" para que un conductor pueda manejar un vehículo que no sea de su propiedad. Bastará con mostrar la "cédula verde" en formato digital. Asimismo, ya no tendrán vencimiento estas últimas.

El Gobierno señaló que propondrán a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

Por último, se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función. Y se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.