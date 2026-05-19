Las importaciones de autopartes se hundieron 16,5% en el primer trimestre, ante la menor producción local de vehículos + Agregar ámbito en









El intercambio bilateral con Brasil reportó importantes bajas, tanto en materia de importaciones como de exportaciones. AFAC remarcó la necesidad de mejorar la competitividad ante la apertura.

El intercambio comercial de autopartes se redujo en el primer trimestre.

Las importaciones de autopartes se hundieron 16,5% interanual en el primer trimestre de 2026, debido fundamentalmente a la menor producción local de vehículos. Esto facilitó una reducción del déficit comercial en esta actividad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

De acuerdo con un informe publicado este martes por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), las entre enero y marzo las compras de autopartes a otros países totalizaron unos u$s2.047 millones, cuando en el mismo período de 2025 se habían registrado unos u$s2.451 millones. La contracción se dio a la par de un derrumbe del 17,2% en la fabricación de autos de origen nacional.

image A nivel socio comercial, la principal merma se observó en la llegada de productos desde Brasil (-26,7%), que concentra la mayor parte de estas importaciones (el 28,2%). Vale remarcar que desde el país se traen principalmente productos eléctricos y de electrónica, transmisiones, carrocerías, y componentes del motor.

También hubo una fuerte reducción en las importaciones de origen japonés, mientras que la merma con China fue acotada y hubo un leve aumento en las compras a Tailandia. Estos tres países son, después de Brasil, nuestros principales proveedores.

A nivel producto, las caídas más abultadas se vieron en ruedas, neumáticos y cámaras (-28,6%), motores (-23,8%) y carrocerías (-18,3%). Asimismo, también resaltaron variaciones negativas en bienes relevantes como transmisión (-11,2%), componentes del motor (-12,7%) y productos eléctricos y de electrónica (-16,5%).

AFAC remarca la necesidad de mejorar la competitividad ante la apertura comercial En cuanto a las exportaciones, AFAC reportó un acumulado trimestral de u$s277 millones, 7,7% inferior al de los primeros tres meses del año pasado. Aquí también el principal recorte provino del intercambio con Brasil (-8%), que explica la gran mayoría de las ventas (el 68,5%). Por el contrario, se destacaron fuertes aumentos porcentuales en los envíos a EEUU, Sudáfrica y México. image Más de la mitad de las autopartes que Argentina exporta es explicada por las divisiones de transmisión y motores. En el primer caso la baja trimestral fue tenue (-0,7%), mientras que en el segundo sí fue muy profunda (-39,5%). Con estos números, el déficit comercial de autopartes en el inicio de 2026 fue de -u$s1.770 millones, contra los -u$s2.172 millones del mismo período de 2025. "Esto estuvo explicado principalmente por la fuerte caída de las importaciones, en un contexto de menor actividad industrial y una importante caída de la producción automotriz", señaló AFAC. image En cuanto a las exportaciones, la entidad que reúne a los empresarios del sector remarcó que "las ventas externas llegaron a más de 90 destinos", pero enfatizó sobre la "fuerte necesidad de mejorar las competitividad sistémica en uno de los sectores más abiertos de la economía".

Temas Importaciones

autopartes

Autos