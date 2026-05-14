Se trata de una van compacta destinada principalmente a transportistas, pymes y flotas que operan en entornos urbanos, con foco en maximizar la productividad diaria.

Ford Pro lanza la Transit City eléctrica que llegará a Argentina a fines de 2026.

La división Ford Pro confirmó este jueves el lanzamiento de la nueva Transit City para los mercados de Sudamérica , una van eléctrica compacta orientada al uso urbano y pensada para clientes comerciales. El modelo desembarcará en la región hacia el segundo semestre de 2026.

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Según informó la compañía, la Transit City fue desarrollada para ofrecer una alternativa de movilidad sustentable y eficiente , enfocada en maximizar la rentabilidad de negocios y flotas mediante una reducción de costos operativos y una transición hacia vehículos libres de emisiones.

El anuncio, que se dio luego de la reciente ampliación de la línea Ranger con nuevas versiones de trabajo, forma parte de la estrategia de expansión del portfolio de vehículos comerciales de Ford en América Latina.

De esta manera, Ford Motor Company continúa ampliando su oferta de vehículos comerciales electrificados en la región. La Transit City se posicionará como una alternativa compacta dentro de la familia Transit, destinada principalmente a transportistas, pymes y flotas que operan en entornos urbanos.

Se trata de una van compacta destinada principalmente a transportistas, pymes y flotas que operan en entornos urbanos, con foco en maximizar la productividad diaria.

Según la marca, la nueva van fue desarrollada como una herramienta de trabajo integral, con foco en maximizar la productividad diaria. La electrificación no solo apunta a reducir emisiones, sino también a disminuir costos de mantenimiento y consumo, aspectos cada vez más relevantes para las flotas comerciales.

En ese sentido, desde Ford remarcaron que la Transit City fue sometida a exigentes pruebas de durabilidad, siguiendo los estándares globales de la compañía para el desarrollo de vehículos comerciales.

“La Transit City forma parte de nuestra estrategia de ofrecer poder de elección a nuestros clientes, con el portafolio más completo del segmento que le permita encontrar el vehículo ideal para optimizar los resultados de su negocio”, señaló Guillermo Lastra.

El ejecutivo agregó que se trata de “un producto global” pensado para quienes buscan avanzar hacia “una movilidad más limpia y eficiente en los centros urbanos”.

Con este lanzamiento, Ford Pro busca reforzar su presencia en el segmento de vehículos comerciales eléctricos en la región, incorporando una opción compacta destinada principalmente a tareas de logística y transporte urbano.