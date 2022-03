Gobierno asegura que el financiamiento a empresas estatales no irá a gastos corrientes

A pesar de que en el acuerdo con el Fondo Monetario Argentina se comprometió a reducir las transferencias discrecionales a las empresas públicas, el Gobierno lanzó ayer una iniciativa que destinará $1.000 millones a fomentar la actividad de firmas estatales. El plan del Ministerio de Desarrollo Productivo apunta a “explorar mercados no convencionales y/o alternativos a los de su actividad habitual”. El Ejecutivo asegura que no hay contradicción porque esos fondos se utilizarán para inversión y no para cubrir gasto corriente. El foco estará puesto en la salida exportadora y la sustitución de importaciones.