El Gobierno no avanzaría con suba de retenciones tras el encuentro entre Alberto Fernández y la Mesa de Enlace El Primer Mandatario adelantó que por el momento no tomará medida alguna que afecte el normal desarrollo del sector, pero solicitó que el agro se involucre para que la suba de los commodities del campo no se traslade a las góndolas locales. La distorsiones en la cadena, en la mira.