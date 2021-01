Paro de transportistas paralizó venta de granos y complicó a la de hacienda

A los problemas de acceso a las zonas portuarias en las inmediaciones del Gran Rosario se suman ahora los cortes en el acceso a otro de los puertos más importantes que tiene la actividad agropecuaria, el de Bahía Blanca. Por estos días, la actividad es intensa porque finalizó la trilla del trigo y ese puerto está ubicado en una zona estratégica que permite la llegada de camiones y trenes cargados con el cereal. Según la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, el martes pasado habían ingresado a la terminal 1054 camiones mientras que ayer sólo ingresaron unos pocos que habían accedido a la playa de descargas la noche previa.

En el caso del traslado de animales, si bien no se registraron mayores inconvenientes para descargar en el Mercado de Hacienda de Liniers, la entrada fue menor a la habitual para un día martes. Ingresaron sólo 7299 cabezas a causa de que muchos productores prefieren no enviar hacienda por temor a que sus animales sean víctimas de un corte de ruta y mueran producto de las altas temperaturas. Lo mismo ocurre en el sector porcino. Juan Ucelli, referente del sector confirmó que en las últimas horas se frenaron varios camiones y se les pidió que regresen a las chacras. “Todo reclamo es justo pero estamos en una situación muy complicada como para hacer esto. Se esta vendiendo muy poco y no es una buena idea. Tendría que haber otra forma para no tomar de rehenes a los productores que en su mayoría son de pequeña escala”, dijo.

Mientras los autoconvocados buscan reunirse con el Gobierno, mantienen su presencia en las rutas y reafirman el reclamo por una tarifa regulada para las cargas generales y piden mejoras en la actividad que involucran a varias áreas del Gobierno.

En el encuentro de hoy en el Ministerio de Transporte participarán la Federación de Transportadores Argentinos (FETRA), la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC) y se espera que se traten cuestiones vinculadas a la actividad en tiempos de pandemia y los reclamos por los aumentos de costos para mantener un camión en la ruta. También se prevé algún tipo de avance junto a los dadores de carga (entidades del agro) en un incremento de la tarifa por tonelada para el transporte de granos que aumentaría en torno a la inflación registrada en 2020.