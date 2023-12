Guillermo Francos: "El camino es quitarle al sector privado el peso del Estado"

El empresario ponderó las propuestas del nuevo gobierno en el sentido de “limitar la injerencia del Estado en todo lo que hace al quehacer económico”, la “apertura económica” y la “recuperación del espacio para la iniciativa privada”.

Destacó el “enorme potencial” que el país tiene para reposicionarse en las cadenas globales de valor, como demuestra la experiencia de otras naciones como México. Aunque, reconoció, se deberá enfrentar “un período muy duro, muy difícil” hasta que se recuperen las variables económicas, proceso que demandará de “mucho esfuerzo y contención social”.

En particular, hizo referencia al mercado de trabajo planteando que “en algún momento, hay que pensar en una reforma laboral. La informalidad ha avanzado muchísimo, y dentro del programa del gobierno del presidente Milei hay que pensar una reforma que permita llevar, con una carga social sostenible, a más trabajadores a la formalidad”.

"El Estado era una mentira"

Francos, por su parte, comenzó su exposición afirmando que “después de 40 años de democracia, salvo un período de tiempo donde pareció que se empezaba a ver la luz de la apertura económica, continuamos con un período negro en la historia argentina, en el sentido de que era un Estado que era una mentira”.

Tras recordar que es empresario pyme en el sector agropecuario y bromear con que su socio es el que trabaja porque él se dedica a la política, el ministro del Interior dijo que “he padecido cómo el Estado interfiere constantemente en nuestro trabajo, generando más problemas que soluciones”.

Anticipó que con el correr de los días se irán conociendo normas, como decretos de necesidad y urgencia o proyectos de ley, para abrir la economía y que el sector privado se desarrolle libremente. Al respecto afirmó “la obligación de ustedes es hacerse ricos porque es la posibilidad de desarrollarnos”.

El titular de la cartera política remarcó que la vocación del pueblo argentino fue “decir basta, cambiemos para construir un nuevo pacto social” y, al respecto, abogó por el crecimiento del capital privado, del esfuerzo privado, de las pymes que generan trabajo y de esta forma cambiar una situación como la actual en la que hay 6 millones de trabajadores formales y 8 millones de “casi ningún derecho y eso porque Estado genera trabas” creación de empleo.

Señaló que “nuestra tarea principal es generar un cambio cultural” para que el Estado desarrolle su rol fundamental de brindar justicia, seguridad y educación para todos los argentinos “y no hablar de preservar derechos que no se tienen”.

Este punto, es el que genera más dudas, “¿se podrá lograr un cambio cultural?; “son más de 20 años de una cultura donde no hay responsabilidades y sí derechos”; “viste?, se despertó la CGT, parece que después de 4 años descubrió que hay inflación”; “como hará Milei para desarmar esa maraña estatal que sobrevive hace décadas”; son solo algunas de las frases que se escucharon durante el almuerzo.

“Es cierto, la gente voto a la motosierra, al no hay más plata” pero “¿cómo reaccionaran cuando vean sus ingresos mermados en un 30 o 40” de un saque? “; esta pregunta es la que llevo a Paolo Rocca a insistir sobre la necesidad de la contención social y no la limitó a los sectores más vulnerables sino también a la clase media. Por esta razón, hizo al final del encuentro un llamamiento a las empresas pymes que integran la red Techint, “hay que poder sostener nuestras comunidades, que van a sentir el peso de los aumentos en sus ingresos, el presidente Milei habló de entre 18 a 24 meses ojalá sea posible reducir el periodo de ajuste”, apeló Rocca.

Inflación

Previamente había señalado que la atención del problema urgente de la inflación requiere de “medidas muy drásticas que todavía vamos a sufrir estos próximos meses”, consideró que la abrupta decisión de llevar el déficit cero permitirá que la situación mejore a corto plazo.

Los empresarios pyme en general coincidieron con los lineamientos del ministro, reconocen que serán meses duros y algunos ponen dudas sobre los riesgos que puede implicar la conflictividad social.

Si bien no expuso, se hizo presente en el encuentro la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que escucho un panel de educación fue valorado como una muestra de apoyo al sector pyme.

La nota de color la aportó un empresario Pyme que se atrevió a tomar el micrófono y decir “Yo no voté a Milei porque me parecía un loquito, pero después me encantó, Se sacó el gorro, se puso el del estadista, ahora me parece un genio, muy bien lo que está haciendo y creo que va a hacer un cambio revolucionario”, dijo Pablo Ostapovich ante el aplauso cerrado del auditorio. Ostapovich es un empresario pyme, que empezó como obrero soldador hace 40 años solo tiene estudios primarios y hoy tiene 20 empresas y da trabajo a 1.500 personas.