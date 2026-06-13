El cierre perfecto: Prime Video sumó la película que marca el final de una de las mejores trilogías de terror + Agregar ámbito en









La tercera parte que todos estaban esperando, con la destacada actuación de Mia Goth y un ambiente ochentoso.

La película de terror que no te vas a querer perder en Prime Video. Imagen: Freepik

Prime Video continúa ampliando su catálogo con producciones que se convirtieron en fenómenos entre los fanáticos del cine de género. En los últimos años, pocas sagas de terror lograron generar tanto entusiasmo entre la crítica y el público como la creada por el director Ti West junto a la actriz Mia Goth.

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La trilogía se destacó por ofrecer tres películas conectadas entre sí, pero con estilos muy diferentes, combinando el slasher clásico, el terror psicológico y una fuerte impronta estética inspirada en distintas épocas del cine. Gracias a esa propuesta, las entregas se transformaron en títulos de culto para los amantes del género.

La película que ahora puede verse en Prime Video es MaXXXine, la tercera y última parte de la saga iniciada con X y continuada por Pearl. El film vuelve a poner en el centro de la historia a Maxine Minx, interpretada por Mia Goth, en una trama ambientada en el Hollywood de los años 80.

Maxxxine La increíble película de Ti West con la protagonización de Mia Goth ya está en Prime Video. Imagen: Prime Video

De qué trata MaXXXine La historia transcurre seis años después de los acontecimientos vistos en X. Maxine logró sobrevivir a la brutal masacre ocurrida en Texas y ahora intenta dejar atrás ese pasado para cumplir su gran sueño: convertirse en una estrella de Hollywood.

Mientras trabaja en la industria del cine para adultos, la joven recibe una oportunidad que podría cambiar su vida cuando consigue un papel en una ambiciosa película de terror destinada al gran público. La posibilidad de alcanzar la fama parece estar finalmente a su alcance. Maxxxine Se trata de la tercera parte, ocurre unos años después de "X". Imagen: Prime Video Sin embargo, una serie de hechos violentos comienza a sacudir Los Ángeles. Personas cercanas a Maxine aparecen involucradas en misteriosos crímenes y la protagonista descubre que alguien parece seguir cada uno de sus movimientos. Entre castings, rodajes y secretos que amenazan con salir a la luz, Maxine deberá enfrentarse a peligros cada vez mayores mientras lucha por alcanzar el éxito. La película combina suspenso, terror y homenajes al cine de los años 80, convirtiéndose en un cierre ambicioso para una de las trilogías más celebradas del género en tiempos recientes. Prime Video: tráiler de MaXXXine Embed - MaXXXine | Official Trailer HD | A24 Prime Video: elenco de MaXXXine Mia Goth (Maxine Minx)

Elizabeth Debicki (Elizabeth Bender)

Kevin Bacon (John Labat)

Giancarlo Esposito (Teddy Knight)

Michelle Monaghan (Detective Williams)