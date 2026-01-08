Hubo récord de comercio mundial en 2025, pero las exportaciones de la Argentina solo explicaron el 0,3%

Las ventas de Argentina en el mundo resultan casi insignificantes, a pesar de que el año pasado hubo u$s35 billones de intercambio. La política moldea los flujos.

En año en el que el comercio internacional a nivel global fue un récord , con un total de u$s35 billones, las exportaciones argentinas tuvieron una muy magra participación: apenas el 0,3%.

Los datos figuran en un informe elaborado por el economista especialista en comercio exterior Marcelo Elizondo , en base a datos reciente de la Oficina de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

Si bien las exportaciones a nivel global fueron en 2025 un récord histórico , estas se llevaron a cabo en el marco del incremento de barreras arancelarias y para arancelarias y cambios en la logística global debido al incremento de la conflictividad bélica, entre ellas, la guerra en Ucrania.

Según indica Elizondo, en función de los datos de la UCTAD el comercio global habría crecido 7% el año pasado, es decir, un total de u$s2,2 billones. Con ello el año habría cerrado en u$s35 billones.

El reporte, que cita datos el organismo de la ONU, plantea que el crecimiento de las ventas globales se está produciendo en el marco de un fortalecimiento de lo que se denomina “friendshoring”, es decir, el intercambio entre socios. Y señala que eso esta remodelando los flujos. El incremento del comercio de manera notoria comenzó luego de la pandemia de covid 19.

De acuerdo con el trabajo, Asia Oriental registró el mayor flujo con un incremento del 9%. En Africa se registró una suba del 10% de las importaciones y del 6% de las exportaciones. “El comercio Sur-Sur se expandió alrededor del 8% lo que refleja una profundizaci de los lazos económicos entre las economías en desarrollo”, dice el análisis de Elizondo. En Asia, los países que se destacaron fueron China y Corea, mientras que Brasil y Sudáfrica impulsaron el comercio intercontinental.

Las advertencias para Argentina

Un elemento que jugó a favor de la oferta exportable de Argentina es que el comercio de productos agropecuarios, frutas y verdura, creció 11% el año pasado.

“Con los resultados esperables para el comercio argentino en 2025 la previsión es que Argentina habrá explicado, una vez más, el 0,3% del total mundial. Elizondo entiende que, si la Argentina pretende comerciar mas “hay que fijar una adecuada geopolítica para el comercio”.

De hecho, el único acuerdo de libre comercio que tiene la Argentina actualmente es el que firmó para ser parte del Mercosur, con Brasil, Paraguay y Uruguay, lo cual pone límites. Por caso, fuentes de las empresas automotrices señalan que se perdió presencia en el mercado de Colombia porque los autos argentinos no son competitivos frente a la competencia desde otros orígenes.

Argentina negocia todavía el acuerdo de comercio con Estados Unidos, aunque poco se conoce de los detalles del mismo. De lo que se sabe hasta ahora es que se han concedido beneficios a los productos de ese país, sin reciprocidad, como es el caso de normas sanitarias.

El otro esquema de negociación del Mercosur, que al parecer está destinado al fracaso, es con la Unión Europea, donde la oposición de Francia a abrir sus mercados agrícolas impide que se cierre un convenio que podría potenciar el intercambio.