El empresario chino que convirtió su pequeña granja familiar en un imperio valuado en miles de millones

Aprovechó una terrible crisis que atacó su negocio y pudo convertirse en una de las personas más acaudaladas de toda Asia.

El magnate tuvo una historia complicada para llegar a la cima. Timesnownews

Existen distintas formas de llegar a fortunas de miles de millones de dólares, aunque no todas son fáciles. Quienes lo han conseguido tuvieron que atravesar duros momentos, donde no abundaba nada más que el optimismo por hacer crecer un negocio que parecía condenado al fracaso.

Qin Yinglin comenzó en un contexto que parecía favorable, pero que una crisis sanitaria pudo haber destruido por completo. Pese a esto, encontró la oportunidad donde no había nada más que desesperanza y la transformó en uno de los imperios más importantes de toda China.

qin-yinglin imageBROKER -Klaus Rose Este hombre logró superar la crisis que afectó al mercado de carne porcina. BROKER/Klaus Rose La historia de Qin Yinglin y cómo consiguió su fortuna El punto de partida fue una granja porcina de tamaño reducido, sostenida con ahorros familiares y trabajo directo, sin respaldo externo ni grandes socios. Desde el inicio, el crecimiento se apoyó en una lógica simple: producir más, reinvertir todo y no depender de intermediarios. Esa base dio origen a Muyuan Foods, una empresa que con el paso de los años pasó de operar a nivel local a tener presencia en gran parte de China.

Con el tiempo, la compañía integró todas las etapas del negocio, desde la cría hasta la venta final, lo que le permitió reducir costos y manejar precios con mayor margen que sus competidores. Esa estructura fue clave cuando el sector atravesó su peor crisis reciente, entre 2018 y 2020, tras el impacto de la peste porcina africana, que obligó a miles de productores a cerrar.

Mientras buena parte de la industria reducía su actividad, Muyuan Foods mantuvo la producción y amplió su escala. La suba histórica del precio de la carne de cerdo y el crecimiento del volumen faenado impulsaron el valor de la empresa en el mercado. Ese proceso, sostenido durante varios años, ubicó a Qin Yinglin entre los empresarios más influyentes del negocio alimentario chino, con una fortuna construida exclusivamente a partir de la escala productiva y el control total de su compañía.

Miles de millones: cuál es el patrimonio de Qin Yinglin El patrimonio neto de Qin Yinglin, según distintos medios especializados, está estimado en 15 mil millones de dólares. Esto se debe a que es el magnate más importante en el rubro de crianza de cerdos, uno de los alimentos más consumidos en China. Pese a su enorme fortuna, el aspecto que más destacan en su país es la sencillez con la que vive. No hay lujos ni ostentaciones, mantiene un perfil bajo alejado de los medios y muestra un compromiso importante con la comunidad, con distintas donaciones que buscan reducir la desigualdad social.

