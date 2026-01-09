La Aduana asumirá de manera temporal los controles en el paso Pepirí Guazú–Sao Miguel + Seguir en









La medida rige entre el 2 de enero y el 14 de marzo de 2026, en plena temporada de verano, y apunta a reforzar el control aduanero ante el aumento del tránsito turístico hacia el sur de Brasil.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso que la Dirección General de Aduanas asuma de manera transitoria los controles en el Paso Fronterizo Pepirí Guazú (Argentina) – Sao Miguel (Brasil), ubicado en la provincia de Misiones, según lo estableció la Resolución General 5810/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La decisión tendrá vigencia entre el 2 de enero y el 14 de marzo de 2026, período que coincide con la temporada estival, cuando se registra un incremento significativo del tránsito turístico por ese corredor vial, utilizado por ciudadanos argentinos que viajan hacia los estados del sur de la República Federativa de Brasil.

Hasta ahora, y conforme lo previsto en la Resolución General N° 4.169 y sus modificatorias, los controles de los regímenes de equipaje y tráfico vecinal en ese paso fronterizo estaban a cargo de la Gendarmería Nacional Argentina, modalidad habitual en pasos alejados de centros urbanos o de menor movimiento.

Sin embargo, el paso Pepirí Guazú–Sao Miguel ganó relevancia estratégica por su ubicación geográfica y el volumen creciente de circulación durante el verano. En ese contexto, las autoridades de la Receita Federal do Brasil (RFB) informaron que entre el 2 de enero y el 14 de marzo de 2026, en el horario de 07:00 a 19:00, contarán con personal destacado del lado brasileño para atender las operaciones aduaneras, con apoyo de seguridad y de la autoridad migratoria.

Frente a ese escenario, la aduana local consideró necesario que la Dirección General de Aduanas asuma temporalmente los controles actualmente encomendados a la Gendarmería Nacional Argentina. Una vez finalizado el plazo establecido, la fuerza de seguridad retomará sus funciones habituales en el paso fronterizo, tal como lo dispone la normativa vigente.

La medida fue comunicada a la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovía, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, y entró en vigencia a partir de hoy.

