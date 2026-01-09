Fallo sobre los aranceles de Donald Trump: cómo impactará en el acuerdo comercial con Argentina + Seguir en









La Corte Suprema resolverá este viernes sobre las tarifas globales del "Día de la Liberación". La decisión condicionará el pacto comercial que Milei negoció con Trump, que promete eliminar aranceles recíprocos, pero aún no fue firmado. Sectores clave como aluminio, carne y minerales críticos esperan definiciones.

Una de las grandes incógnitas es qué ocurrirá con el acero y el aluminio.

Se espera que la Corte Suprema de EEUU emita este viernes un fallo sobre los aranceles que el presidente, Donald Trump, impuso el pasado 2 de abril, en el denominado "Día de la Liberación". La resolución del máximo tribunal tendrá efectos directos sobre el comercio global, incluso en los países que ya alcanzaron acuerdos comerciales con Washington, como la Argentina.

El pacto anunciado el 13 de noviembre promete la eliminación de aranceles recíprocos y otorga a la Argentina acceso preferencial a medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnología, dispositivos médicos, automotores y una amplia gama de productos agrícolas.

En contrapartida, EEUU eliminaría las tarifas recíprocas sobre ciertos recursos naturales no disponibles en su territorio y artículos no patentados utilizados en aplicaciones farmacéuticas.

Milei Trump Casa Blanca El acuerdo entre EEUU y Argentina aún no fue firmado y se desconoce la letra chica.

Los aranceles recíprocos del 2 de abril no modificaron para Argentina lo dispuesto por Trump en enero, con una tarifa básica del 10%. Pero sí lo ubicaron en una posición ventajosa respecto a otros país de la región, como Brasil, que enfrentó un arancel del 50%.

EEUU figura entre los principales socios comerciales de Argentina, detrás de Brasil y China. El intercambio bilateral alcanzó los u$s13.383 millones entre enero y noviembre de este año, con un saldo positivo de u$s1.099 millones para el país. Sectores bajo la lupa Una de las grandes incógnitas es qué ocurrirá con el acero y el aluminio, dos productos sobre los que Estados Unidos ejerció fuerte presión tarifaria. La medida impacta directamente en Aluar, con una producción que en su gran parte se destina al mercado externo. De hecho, el aluminio representa el 8,6% de las exportaciones argentinas a EEUU. Otro foco de atención estará en la carne, producto sobre el cual Trump busca frenar el aumento de precios en el mercado local. Hasta 2022, el volumen ingresado se limitó prácticamente al cupo anual de 20.000 toneladas libres de arancel. El tercer sector estratégico involucra los recursos naturales, donde Washington mantiene una puja con China. El acuerdo establece que Trump eliminará aranceles sobre "ciertos recursos naturales no disponibles en su territorio", mientras ambos países trabajarán para favorecer "la inversión y el comercio de minerales críticos".