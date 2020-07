IDEA: ejecutivos ven un dólar más alto para fin de año

De acuerdo con el trabajo, el 78% estimó que en los próximos seis meses el dólar va a subir, aunque fueron menos pesimistas con las tasas de interés y el riesgo país. En el primero de los casos solo el 32% cree que van a incrementarse mientras que en el segundo 35%.

El economista Luis Secco, asesor de IDEA, consideró que la capacidad de supervivencia de las compañías en el contexto de cuarentena es lo que va a determinar en el corto plazo si va a haber cierre de empresas. “Hoy la clave de la Argentina pasa por ahí. Cuando uno habla con empresas, no importa el tamaño, lo que determina su actividad es la macroeconomía, y esta no va a ser muy diferente cuando salga de la pandemia de lo que era antes”, explicó. Aunque señaló que el contexto sanitario, que es una variable que los empresarios no pueden manejar “es lo que está empeorando el contexto de incertidumbre”.

De hecho, Eduardo D’Alessio, quien realiza el monitoreo entre los empresarios del IDEA desde hace 25 años, consideró que “algunas de las tendencias que se ven ahora vienen de antes, comenzaron en 2015, y la pandemia solo viene a ocupar el último cuadrito”. “Lo que impacta es que es la primera vez en la historia de la encuesta que caen todos los indicadores de manera significativa”, explicó. El consultor señaló que en ediciones anteriores resultaban negativos solo algunos indicadores.

Al respecto,la encuesta marca que solo el 26% de los encuestados considera que habrá incrementos de exportaciones en el corto plazo contra un 28% que piensa que disminuirán. En cuanto a la rentabilidad de los negocios 19% cree que mejorará y el 68% que empeorará, mientras que en materia de empleo el 47% advierte que va a tener que disminuir sus plantillas en lo que resta del año. En inversiones solo el 14% supone que van a subir, contra un 56% que entienden que van a disminuir en lo que resta del año