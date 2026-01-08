Imperdibles ofertas en electrodomésticos en un importante hipermercado durante enero + Seguir en









Conocé las opciones de ahorro y cuotas sin interés con beneficios que varían según el día de la semana, el banco y el tipo de cliente

Hay 6, 12, 18 y hasta 24 cuotas sin interés en productos seleccionados y descuentos de hasta 30% para clientes de distintos bancos y jubilados. FreePik.es

Enero llega con una serie de promociones en electrodomésticos y otros productos del hogar, que permiten aprovechar descuentos y planes de financiación adaptados a distintos medios de pago. Cuotas sin interés y descuentos por pago contado con tarjetas de crédito y débito de distintos bancos, con topes de reintegro que varían según la entidad son algunas de las propuestas sugeridas para maximizar el ahorro.

Las promociones mantienen opciones de financiamiento extendido en productos seleccionados de bazar, muebles, electrónica, jardinería y más, facilitando la compra de equipos de mayor valor.

ELECTRO SUPERMERCADO Las ofertas en electrodomésticos en COTO Durante todo el mes de enero hasta el 31 inclusive, este hipermercado propone:

6 y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de electrodomésticos pagando con tarjetas de crédito VISA y Mastercard del BNA.

24 cuotas sin interés en electrodomésticos pagando con tarjetas de crédito VISA y Mastercard del Columbia.

18 cuotas sin interés en electrodomésticos pagando con tarjetas de crédito Cabal del banco Credicoop.

12 cuotas sin interés en productos seleccionados de electro , bazar, librería, muebles, jardinería, ferretería, iluminación, automotor, deportes, camping, juguetería y rodados abonando con tarjetas de crédito Macro.

18 cuotas sin interés en productos seleccionados de televisores y aires acondicionados pagando con tarjetas de crédito del banco Macro.

12 cuotas sin interés en productos de electrónica, bazar, blanco, decoración, libros, librería, muebles, jardinería, ferretería, automotor, deportes y camping abonando con tarjetas de crédito Galicia.

12 cuotas sin interés en productos seleccionados de electro, blanco, ferretería y automotor abonando con tarjetas de crédito VISA y Mastercard del banco Santa Fe/ Entre Ríos/San Juan/Santa Cruz. COTO.jpg Calendario de promociones bancarias Lunes Banco Ciudad (Tope $10.000): 25% descuento en un pago con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y Cabal.

Banco Santa Fe/ Entre Ríos/San Juan/Santa Cruz: 30% descuento sin un tope de reintegro en un pago con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Credicoop MODO (Tope $15.000): 30% ahorro abonando con tarjetas de débito y crédito Cabal Credicoop.

Naranja X: 3 cuotas sin interés desde la app.

Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito. Martes Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI.

Supervielle: con tarjetas de débito y crédito 25% de descuento y 30% para clientes IDENTITÉ con tarjetas de crédito.

Naranja X: 15% con tarjetas de crédito Naranja X, débito Naranja X VISA y QR dinero en cuenta desde la app (hasta $6.000) o 25% de descuento con los mismos medios para aquellas personas adheridas al Plan Turbo.

Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro.

Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito. Miércoles Comunidad Coto: 15% de descuento siendo miembro sin tope de reintegro.

Naranja X: 3 cuotas sin interés desde la app.

Modo BNA+: 30% de descuento con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA, a través de la app (Tope de reintegro $12.000) por cliente.

Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito. Jueves Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI.

Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro.

Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito. Todos los días Mercado Pago: 3 cuotas sin interés pagando con QR tarjeta de crédito de Mercado Pago en compras a partir de $30.000

Plan Z: 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja.

