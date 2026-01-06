¡Preparate para una escapada! Este supermercado tiene ofertas especiales en equipo de camping + Seguir en









Esta cadena de supermercado, conocida por sus bajos precios, anuncia una batería de ofertas en artículos de camping especial para el verano.

Las mega ofertas de verano en artículos de camping y playa.

Llegan las vacaciones de los más chicos de la casa y es un momento en el que las altas temperaturas protagonizan la escena. Ya sea para una salida planeada o para una escapada, Supermercados COTO lanza una serie de descuentos especiales para esta temporada.

Se trata de artículos de camping con grandes descuentos, que incluye el equipo ideal para disfrutar al aire libre, tanto en la playa como en la pileta o el camping, con promociones vigentes por tiempo limitado. Aprovecha esta promoción vigente hasta el jueves 8 de enero.

Coto.JPG Descuentos importantes en materiales para acampar Entre las promociones más destacadas, COTO Hogar ofrece un 35% de descuento y hasta tres cuotas sin interés en productos de juguetería y rodados, una oportunidad pensada especialmente para el entretenimiento de los más chicos durante el receso escolar. La propuesta combina financiación y rebajas en artículos ideales para el verano.

Además, hay un 50% de descuento en artículos de camping seleccionados, como carpas, bolsas de dormir, coolers, colchones inflables e infladores. La promoción aplica en un solo pago con efectivo, débito o crédito, y apunta a quienes planean escapadas al aire libre o vacaciones fuera de la ciudad.

Por otro lado, la cadena también lanzó un 40% de descuento en inflables, productos de mantenimiento y accesorios para piletas, así como en reposeras y artículos de playa. Estas ofertas buscan acompañar a las familias que eligen pasar los días de calor en casa o en destinos cercanos.

También se suman rebajas en sillas y mesas plásticas, juegos de playa y pelotas, ideales para reuniones al aire libre y actividades recreativas. Con estas promociones, COTO refuerza su apuesta por una temporada de verano más accesible, con opciones pensadas para disfrutar en familia sin gastar de más.

Temas oferta

Supermercados