¿Cómo quedaron los haberes de los jubilados de Córdoba con la Ley de Equidad Jubilatoria?

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba es el organismo encargado de administrar los beneficios previsionales de los trabajadores provinciales retirados, incluidos docentes, empleados municipales, personal de salud y fuerzas de seguridad. Todos los meses miles de beneficiarios cobran sus haberes a través de esta caja, que enfrenta desafíos financieros y demográficos propios de un sistema previsional sustentable.

En diciembre de 2025 se implementó una reforma que impacta de forma directa en los jubilados cordobeses, con cambios en aportes y en la forma de determinar los haberes. Esta modificación, conocida como Ley de Equidad Jubilatoria, fue promovida por el gobierno provincial con el objetivo de reforzar la equidad interna del régimen y proteger el poder adquisitivo de los pasivos.

Jubilados de Córdoba Buenas noticias para los beneficiarios cordobeses. Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Ley de Equidad Jubilatoria: de qué trata La Ley de Equidad Jubilatoria (N.º 11.087) es una reforma integral del sistema previsional de Córdoba que fue aprobada por la Legislatura y promulgada a fines de 2025. Busca fortalecer la equidad y la sostenibilidad del régimen jubilatorio provincial, ajustando el esquema de aportes personales y redefiniendo la manera en que se calculan y redistribuyen los recursos dentro del sistema.

Uno de los ejes principales de la norma es la implementación de una escala progresiva de aportes personales para los trabajadores activos, con tasas que varían según niveles de ingresos, reemplazando un aporte fijo anterior. A su vez, se elimina el Fondo de Capitalización y Cuentas Anuales (FOCCA), con ajustes en el financiamiento interno del sistema.

Además, la ley modifica el régimen del aporte solidario contenido en el artículo 58 de la ley previsional provincial, elevando los umbrales y reduciendo su alcance. Con esta modificación, cerca de 10 mil beneficiarios dejan de pagar dicho aporte, al tiempo que se aplican nuevas alícuotas escalonadas para los ingresos más altos, siempre con la garantía de que no disminuyan los haberes actuales.

Cómo quedaron los haberes para los jubilados cordobeses La aplicación de la Ley de Equidad Jubilatoria incluye el pago de un adicional mensual no remunerativo para los jubilados y pensionados provinciales. Este adicional puede representar un incremento de hasta un 82 % sobre el haber bruto para quienes perciben hasta $1.300.000 mensuales, ampliando el ingreso efectivo de más de 52 mil beneficiarios incluidos en distintos sectores. Con estas modificaciones se busca que los haberes jubilatorios no pierdan poder adquisitivo en el contexto económico actual, cuidando especialmente a quienes perciben ingresos más bajos. Además de los incrementos por el adicional, el ajuste del aporte solidario y otros cambios estructurales fueron diseñados para que la reforma no implique una disminución de los haberes respecto a los valores de fines de 2025.

