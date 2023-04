Importaciones: avanza el financiamiento con Brasil para complementar el swap

El financiamiento anunciado durante el verano consistía en un fuerte protagonismo del Banco do Brasil y el Banco Nación para emitir cartas de crédito, y así garantizar el financiamiento recíproco en base a algún activo real convertible. Es justamente este paso el que dilató las negociaciones, según comentaron fuentes de la Secretaría de Comercio Interior y Exterior, que encabeza Matías Tombolini. “Viajamos en febrero y marzo a negociar, pero no es sencillo de implementar, mucho menos con un Banco Central bolsonarista”, comentó una fuente oficial.

Actualmente, la economía de Brasil se encuentra atravesada por el enfrentamiento entre Lula da Silvia y el titular del Banco Central, Roberto Campos Neto, nombrado por el expresidente Jair Bolsonaro durante la gestión anterior. Pese a los pedidos presidenciales para promover la actividad, la entidad monetaria se niega a bajar las tasas de interés, en 13,75%, el nivel más alto en 6 años. Desde el Partido de los Trabajadores (PT) inclusive pidieron la renuncia de Campos Neto. Su mandato es hasta el 2024.

En el verano, cuando estuvo con Haddad, Massa les aseguró a los empresarios que mayor financiamiento de Brasil ayudaría desde lo productivo a “aumentar el ritmo de abastecimiento en las cadenas de valor” y, desde lo cambiario, a “disminuir el peso que el comercio bilateral con Brasil tiene en las reservas”.

Ámbito consultó a tres cámaras empresarias, que aseguraron no tener ninguna información de novedades, que verían con “muy buenos ojos” en caso de anunciarse. Sin embargo, lo ven con “poco optimismo” por la burocracia que podría implicar el mecanismo, y por el estilo “conservador” de la entidad. Pero, además, aseguran que el beneficio es “para las reservas en el corto plazo”, pero que “promueve las exportaciones desde Brasil, lo cual no va a ayudar en la balanza comercial”, comentó un empresario que prefirió no ser mencionado. Mientras tanto, las cámaras buscan promover exportaciones: fuente de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) contaron que este mes viajan a Curitiba 50 empresas de 10 provincias para una exposición de supermercados.

Sobre la situación actual de las importaciones, Marcelo Fernández, presidente de la Confederación Empresaria (Cgera), contó: “Hay sectores con algunos atrasos que reclaman, pero no hay casos de extrema necesidad al punto de tener que parar una planta”. Sin embargo, hay fuerte preocupación en las cámaras industriales por el futuro de las importaciones, dado que proyectan que se utilizarán como variable de ajuste ante la escasez de dólares.

Otro mecanismo que podría traer algo de alivio es la continuidad del swap con China. Si bien el swap es por u$s 18.000 millones, en enero el Banco Central acordó con China que u$s 5.000 millones puedan ser de “libre disponibilidad”, para el intercambio bilateral. A fines de marzo se dispuso la autorización de un desembolso de u$s 1.000 millones, y se espera otro de u$s 1.000 millones para abril. “Esa negociación fue clave para el comercio de hoy”, definieron altas fuentes del Banco Central. Las transacciones se realizan a través del Banco ICBC.

Deuda comercial

Pese a las nuevas medidas que se anunciarán este miércoles (un nuevo dólar agro y un tipo de cambio mayor para algunas importaciones), los mayores préstamos de multilaterales que prometió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el ahorro energético producto de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, será muy difícil compensar la pérdida de u$s 20.000 millones que podría implicar la sequía en el sector agropecuario.

“No habrá margen para flexibilizar sostenidamente las restricciones a las importaciones, sino más bien lo contrario”, estimó la consultora Ecolatina. Actualmente, la deuda por importaciones de bienes y servicios es la más elevada desde el 2003, con un stock de deuda hasta el tercer trimestre del 2022 que creció u$s 10.200 millones frente al año anterior, superando los u$s 40.000 millones. “Como resultado, en sólo un año la deuda acumulada fue similar a la generada entre 2011-2015. Esta dinámica difícilmente pueda continuar a lo largo de 2023, limitando una herramienta para aliviar el impacto de las restricciones”, agregó.