Importaciones: se postergó en abril el pago de otros u$s400 millones

Mucho se habla, y con razón, de la bola de nieve de la deuda remunerada (Pases y Leliqs) del Banco Central (BCRA), pero no menos importante es la gigantesca que se asoma desde la ladera externa vinculada con la deuda comercial por las importaciones no pagadas. En abril, según los últimos datos del Balance Cambiario del BCRA la deuda de importaciones volvió a aumentar en casi 400 millones de dólares. Según estimaciones privadas el aumento del stock de la deuda comercial por importaciones no pagadas ronda entre 11.000 millones y 13.000 millones de dólares en los últimos doce meses. Vale recordar que este endeudamiento se calcula en virtud de la diferencia entre las importaciones devengadas que calcula el INDEC (que son informadas en base CIF, o sea, costo y flete y seguros) versus los embarques pagados según los datos del BCRA (a los que se les debe adicionar el costo del seguro y flete).