Importaciones argentinas: qué sucedió en 2022 y qué se espera para 2023

2022 no fue la excepción, incluso cuando se experimentó un muy fuerte ingreso de divisas por la suba de las exportaciones. Según el Informe de Coyuntura de Enero de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) , dirigido por el ex Secretario de Comercio Roberto Feletti, los primeros 10 meses del año permitieron sumar u$s 12.832 millones extras a los valores del mismo período de 2021, gracias a la suba del 71% en los valores del Sector Cereales y Oleaginosas y el sector Petróleo.