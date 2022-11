Importaciones: piden a las empresas la proyección 2023 y apuestan a llevar alivio con más medidas

Pero según pudo averiguar Ámbito, habrá más medidas: apuestan a llevar alivio con la ampliación del swap chino, el blanqueo importador, acortar más los plazos para algunos sectores y acelerar exportaciones para garantizar más dólares.

Proyecciones 2023

A partir de esta semana, ya está disponible el formulario para que las empresas carguen las proyecciones de comercio exterior 2023, en un excel que tienen que elevar a la AFIP. Si bien es algo que se pide todos los años desde que asumió este gobierno, trae varias novedades que sorprendieron a las empresas.

Por un lado, que la mayoría va a tener que cargarlo. Antes, lo hacían los sectores con grandes necesidades de importaciones, como es el automotriz o el de electrónica. O las empresas con necesidades de bienes bajo las licencias no automáticas, que tenían un tratamiento especial. Sin embargo, desde las cámaras empresarias aseguraron que ahora lo van a tener que cargar la mayoría de las empresas. No solo porque las licencias automáticas, que eran el 25% del comercio y pasaron a casi el 50%, sino porque el SIRA no distingue el tratamiento entre licencias automáticas y no automáticas. Por lo que las empresas que importan bienes bajo licencia no automática también deberán llenar el formulario.

La otra novedad, que “incomoda” a las empresas, según revelaron en una cámara, es que pide mucha mayor cantidad de datos, que temen “sean usados en su contra”. Sin embargo, otras creen que la mayor información puede significar mayor entendimiento con Comercio, y así tener mayor previsibilidad. “De todos modos, mucha de la información que piden, la AFIP ya la tiene. Como dijo alguna vez un secretario de Comercio, si las empresas no pueden cargar un excel, no pueden manejar una empresa”, aseguró un destacado despachante de aduana.

El formulario solicita datos generales de la empresa, como el CUIT y la actividad, datos del CEO, empleados registrados, cantidad de plantas, inversiones proyectadas, las ventas en el mercado interno y cuáles son sus proveedores. Además, un contacto del despachante de aduana. Finalmente, está para cargar el detalle de las importaciones por producto, y también las exportaciones, para conocer la balanza comercial de la empresa.

Las áreas de comercio exterior de las cámaras empresarias recomiendan cargar el famoso “excel” y subirlo. “Tener esa pauta es la que después les va a dar lugar, si no les aprueban las importaciones, para poder sentarse a patalear. Si no, es posible que después no se puedan ni sentar a discutir”, explicó una fuente del sector privado.

Próximas medidas

Fuentes del equipo económico contaron que el análisis de las importaciones se realiza “día por día”, con reuniones semanales del Comité de Seguimiento y Evaluación, en donde se sientan el Banco Central, la Secretaría de Comercio, la Aduana, la AFIP, y ahora se incorporó una silla del sector privado, a través del director ejecutivo de la UIA, Diego Coatz. Miran cómo viene el tablero de importaciones en tiempo real, día por día.

Actualmente, se analizan los pedidos para tomar medidas de manera “sectorial”. Está en agenda acortar plazos de pago para algunos sectores y dar algún tipo de cupo de dólares para las pymes más chicas que no consiguen ningún tipo de financiamiento. Además, buscan garantizar mayor prefinanciación de exportaciones, para garantizarles a las empresas que tengan una mejor balanza, y así aprobar importaciones.

El equipo económico apuesta a la llegada de la cosecha fina de diciembre, después de lo que será un mes, como es noviembre, “históricamente deficitario” en ventas del Banco Central, y luego de un dólar soja que adelantó la liquidación. En el empalme hasta que llegue la cosecha gruesa, apuestan a que dos medidas traigan alivio. Por un lado, que la ampliación del monto disponible del swap chino hasta los u$s5000 millones y los cambios en su uso puedan garantizar el comercio exterior con yuanes, a través del banco ICBC. Por otro lado, que las pymes utilicen el blanqueo importador que se convirtió en ley con el presupuesto 2023.