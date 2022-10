Giro: los empresarios moderan el reclamo de bajar impuestos

Parte de ese giro quedó de inmediato plasmado en el lema del evento que desde el inicio resultó algo incómodo para los empresarios. “Ceder para crecer” fue la consigna elegida que sorprendió y descolocó a varios.

El presidente Toyota y el 58° Coloquio de IDEA, Daniel Herrero, dijo en un mano a mano con Ámbito: “No vamos a pedir desde IDEA una rebaja de impuestos porque entendemos la situación fiscal de la Argentina, que no sería viable pedirlo hoy”.

En cambio, señaló: “Es mejor trabajar en propuestas concretas que nos puedan dar una solución de rápida implementación y de resultados en el corto plazo, mientras pensamos cuál es la política tributaria y la legislación laboral que necesita la Argentina en el mediano y largo plazo. Hoy hay que tratar de generar empleos formales y tenemos que buscar medidas para lograrlo en el corto plazo”.

Ya durante la primera noche del Coloquio de IDEA, que se realiza en el hotel Sheraton de Mar del Plata, la empresaria pyme Carolina Castro planteó que la reducción de impuestos no puede ser el único reclamo de los empresarios a sus problemas.

Las palabras de Castro fueron las más comentadas entre los empresarios durante lo que va de la cumbre del círculo rojo. Varios coincidieron en que es una realidad que la situación de crisis hace difícil insistir con ese reclamo, pero aclaran que eso es en lo inmediato. A futuro, sostienen, la Argentina debería repensar el sistema tributario.

La discusión sobre bajar impuestos está estrechamente ligada a la lucha contra la inflación. Cabe marcar que gran parte del componente de los precios de los productos que consumen los argentinos son tributos. Ahí se enmarca todo: autos, ropa, servicios turísticos, etc, etc, etc.

Pero seguramente lo más sensible son los alimentos y otros productos de la canasta básica, como artículos de higiene y limpieza.

En un break, Ámbito habló con un alto ejecutivo de una de las principales empresas de consumo masivo del país sobre la construcción de los precios y el componente impositivo. Consideró que reducir el IVA ya se probó y no fue exitoso, pero que sería una medida de impacto inmediato para contener la inflación de esos productos.

Sobre un eventual congelamiento de precios opinó que si no viene acompañado de una medida idéntica para los proveedores el medida sería insostenible.