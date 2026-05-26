La inversión perdió impulso en 2026, tras el fuerte rebote del año pasado: qué hay detrás

Sin datos oficiales, los indicadores adelantados de inversión dan cuenta de una dinámica deslucida. El ratio de inversión/PBI alcanzaría 19,4% en 2026.

La inversión en 2026 será moderada en Argentina y afectará positivamente a algunos sectores.

Si bien aún no hay datos oficiales de 2026 en materia de inversión , los indicadores adelantados dan cuenta de una dinámica deslucida , advierten desde Fundación Capital. Las proyecciones indican un crecimiento moderado para todo este año, del 1,1%. Esto implicaría que el ratio de inversión/PBI alcance el 19,4%, similar al promedio de la última década, pero por debajo del 25% recomendado para lograr un crecimiento sostenido en base a la creación de capital.

Cabe resaltar que el INDEC recién publicará los registros de las cuentas nacionales del primer trimestre a fines de junio , pero hay algunos indicadores que permiten adelantar el desempeño. Las cantidades importadas de bienes de capital cayeron un 14% interanual (i.a) entre enero y abril , mientras que las de piezas y accesorios para bienes de capital lo hicieron en un 30% i.a. "Esta dinámica podría responder a una corrección luego del sobre stockeo previo a las elecciones de 2025", detallaron desde Fundación Capital.

En paralelo, la producción de maquinaria y equipo se contrajo un 19,7% i.a. en el primer trimestre y la de maquinaria agrícola un 26,8% i.a., según el INDEC. Vale mencionar, sin embargo, que la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina ( ADIMRA) registró una mejora incipiente en abril para esta última categoría (+5,1% i.a. vs -1,1% acumulado en los últimos seis meses). Asimismo, la fabricación de vehículos utilitarios en el acumulado del año disminuyó un 3% i.a., aunque en el segundo bimestre exhibió una franca mejora (+8,9% i.a. vs. -19,2% i.a. entre enero y febrero), de acuerdo con datos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) .

Finalmente, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) del INDEC mostró un crecimiento de 4% i.a. en el primer trimestre, y una leve mejora frente al trimestre previo (+1,5%, sin estacionalidad), aunque Fundación Capital avizoró que "la obra pública continuará siendo limitada a nivel nacional". "Los gastos de capital alcanzarían el 0,4% del PBI si siguieran la misma dinámica que en el comienzo del año, quedando en niveles similares al 2024-25 y bien por debajo del 1,6% de 2023", amplió.

Para la entidad, conducida por el expresidente del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, "es clara la apuesta de las autoridades a traccionar la inversión vía acuerdos comerciales (como los de Estados Unidos o la Unión Europea) y regímenes especiales como el RIGI, RIMI y, más recientemente, el anunciado Super RIGI". "De todos modos, el impacto de estas medidas no es inmediato y será diferenciado a nivel sectorial y regional", advirtieron.

Sobre este último punto señalaron que, si bien se abre una ventana de oportunidad para el mediano plazo, los sectores de energía y minería podría traccionar la actividad de la construcción, pero que la producción nacional de equipos durables enfrenta un escenario más desafiante, condicionado por problemas de competitividad, un crédito que no termina de aparecer como motor de demanda y una creciente competencia internacional.

Inversión Extranjera Directa: cómo le fue al último trimestre de 2025

El informe del balance de Inversión Extranjera Directa (IED) correspondiente al cierre de 2025 mostró una dinámica muy particular, con un fuerte saldo negativo en los flujos del cuarto trimestre. Así, cerró con egresos netos de IED por u$s4.687 millones.

Entre las causas, el informe del BCRA, publicado en abril de este año, esgrimió una fuerte cancelación de deuda comercial con casas matrices por u$s5.363 millones. De hecho, la "Elaboración de productos alimenticios", que exhibió una baja de -u$s3.795 millones, se debió a que las empresas habían adelantado cobros de exportaciones en septiembre aprovechando la baja temporal a 0% de las retenciones. En el último trimestre del año pasado, el agro regularizó esos saldos contables con sus filiales extranjeras (principalmente Suiza).

A su vez, hubo ingresos genuinos por u$s1.111 millones en aportes de capital. El sector financiero (u$s436 millones) y la industria manufacturera (u$s321 millones) fueron los principales receptores. Esto señala que, pese al desarme de deuda comercial del agro, otros rubros mantuvieron el flujo de capital de trabajo activo.

Argentina, última entre las economías de la región en recepción de IED

Pero para tener una fotografía completa también sirve analizar la situación regional. Argentina se ubicó en el último lugar de América Latina en materia de IED entre las principales economías de la región, según datos de la OCDE para 2025.

Mientras países como Brasil, México, Chile, Costa Rica o Colombia lograron atraer flujos significativos de capitales externos, "Argentina mostró un desempeño extremadamente débil, reflejando las dificultades persistentes para consolidar un clima de inversión estable y dinámico", señalaron desde un informe de Misión Productiva, al cuál accedió Ámbito.

De acuerdo con los datos de la OCDE para 2025, Brasil recibió alrededor de u$s77.000 millones de inversiones productivas, México más de u$s40.000 millones y Chile más de u$s13.000 millones. "Argentina, en cambio, captó apenas alrededor de u$s3.100 millones. Incluso economías considerablemente más pequeñas de la región, como Costa Rica, lograron atraer mayores flujos de inversión", describió el informe.

Y concluyó que "el contraste refleja las dificultades persistentes de la Argentina para consolidarse como destino de capital productivo de largo plazo, aun en sectores donde el país posee ventajas competitivas y fuertes incentivos regulatorios".