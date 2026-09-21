Inversiones verdes: impulsan beneficios fiscales para las empresas que reduzcan su huella de carbono

Una iniciativa en Diputados propicia un programa para control y reducción de las emisiones de carbono Pexels

En un entorno donde convergen distintos regímenes de promoción que apuntan a incrementar la producción incentivando las inversiones grandes y medianas, se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que apunta a reducir o neutralizar las emisiones de gases de las empresas y establecimientos productivos.

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La medida, que propicia crear el Programa Nacional de Huella de Carbono, es impulsada por el diputado nacional Sebastían Noblega, representante de Catamarca, una de las provincias que atraen grandes inversiones.

La adhesión al régimen es de carácter voluntaria y se propone fomentar las inversiones compatibles con una economía baja en carbono, promover proyectos de mitigación y facilitar la participación responsable en mercados voluntarios de carbono. A través de tales objetivos, según recoge parlamentario.com, se busca fortalecer la competitividad ambiental de la producción nacional y contribuir al cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina en materia de cambio climático.

A tales fines se propugna la creación del Registro Nacional de Huella de Carbono, en el cual, además de inscribirse para su adhesión voluntaria, deberá informar sus planes de gestión, cumplir con los reportes periódicos, las verificaciones, las compensaciones y los sellos obtenidos.

Asimismo, se propicia la creación del Sello Nacional de Huella de Carbono que a la par de identificar al sujeto adherido, indicará en que categoría aplica: “Huella medida”, “Huella verificada”, “Plan de reducción aprobado”, “Reducción verificada”, “Emisiones residuales compensadas” y “Carbono neutral”.

Instrumentación de la medida A partir de la entrada en vigencia del proyecto convertido en ley, y durante los dos primero años, se irá instrumentado gradualmente el régimen priorizando la asistencia técnica y capacitación para las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas, economías regionales y sectores exportadores, considerando un arco de actividad que va desde la producción, pasando por los servicios hasta las cadenas de valor. Beneficios tributarios El proyecto estimula la adhesión al programa proponiendo una serie de beneficios tributarios: Devolución anticipada de IVA para inversiones elegibles

Amortización acelerada en el impuesto a las ganancias

Certificados de crédito fiscal

Reducción o reintegro de aranceles para bienes de capital

Acceso prioritario a financiamiento climático. Se deja constancia que los beneficios propuestos quedan sujetos a los cupos presupuestarios o a los que dispongan las leyes en particular.

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