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22 de septiembre 2026 - 08:05

Emmanuel Macron anunció un acuerdo con Donald Trump para contener la crisis energéticaa y garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz

Los mandatarios buscarán proteger infraestructuras críticas en Medio Oriente. También impulsarán una moratoria sobre los ataques al sector energético en Ucrania.

Macron y Trump acordaron coordinar acciones para reducir las tensiones en los mercados energéticos internacionales.

Macron y Trump acordaron coordinar acciones para reducir las tensiones en los mercados energéticos internacionales.

Foto: NA

El mandatario francés confirmó los principales puntos del encuentro mediante una publicación en X, luego de arribar a la ciudad estadounidense para participar de la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Allí aseguró que París y Washington decidieron "actuar juntos" frente a la situación energética internacional.

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Macron y Trump acordaron coordinar acciones sobre Ormuz

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la situación en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo y gas. Según explicó Macron, ambos gobiernos buscarán garantizar la libertad de navegación y proteger las infraestructuras críticas de Medio Oriente.

El entendimiento también apunta a reducir las tensiones que atraviesan los mercados energéticos internacionales. La situación en Medio Oriente y las dificultades para el tránsito marítimo se convirtieron en uno de los asuntos abordados por el presidente francés durante su encuentro con Trump.

Francia ya había manifestado anteriormente su disposición a participar de iniciativas destinadas a garantizar el paso seguro por Ormuz. En marzo, junto con otros países, había reclamado el respeto por la libertad de navegación y el derecho internacional, además de advertir sobre las consecuencias de las interrupciones en las cadenas mundiales de suministro energético.

Ucrania, el otro eje de la reunión

Macron y Trump también analizaron la guerra entre Rusia y Ucrania y coincidieron en impulsar una moratoria sobre los ataques contra instalaciones vinculadas al sector energético y la infraestructura civil ucraniana.

"Las poblaciones civiles deben ser protegidas", afirmó el mandatario francés, quien sostuvo además que es necesario comenzar "lo antes posible una negociación seria" sobre las condiciones necesarias para alcanzar la paz entre Moscú y Kiev.

Macron pidi&oacute; avanzar "lo antes posible" hacia negociaciones sobre las condiciones para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania.

Macron pidió avanzar "lo antes posible" hacia negociaciones sobre las condiciones para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania.

Tras el encuentro, Macron aseguró ante periodistas que mantuvo una conversación "muy buena" y "muy constructiva" con Trump sobre la guerra. Además, indicó que ambos abordaron la necesidad de reforzar con mayor rapidez las defensas de Ucrania, particularmente mediante interceptores.

El presidente francés también señaló que el fortalecimiento del sistema energético ucraniano continúa siendo una prioridad y anticipó que abordaría la posibilidad de frenar los ataques contra instalaciones energéticas durante su encuentro con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

La reunión entre Macron y Trump tuvo lugar en Nueva York, en el marco de la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, donde la situación en Medio Oriente, la presión sobre los mercados energéticos y la guerra en Ucrania forman parte de la agenda diplomática internacional.

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