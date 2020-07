Garat: "No hay que castigar al capital que quiere invertir productivamente"

Periodista: Uno de los debates que se plantea hoy es que la cantidad de impuestos que recauda la Argentina no es compatible con los que gasta. ¿Cuál es su visión al respecto?

Pablo Garat: Hay una pregunta que deben contestar las autoridades y es qué actividades debe realizar cada nivel de Gobierno. En general se habla del tamaño del gasto público. Nosotros hablamos de calidad. Argentina debe terminar con ministerios de Educación sin escuelas y de Salud sin hospitales. Cuando sepamos qué hace cada nivel de Gobierno, nos va a definir qué recursos necesita y eso nos lleva al nivel de imposición

P: ¿Cómo ve la idea de una reforma fiscal que se pueda llevar a cabo ahora?

P.G.: No se trata de encontrar donde generar más ingresos con creatividad tributaria sino como redistribuir la carga impositiva que actualmente tenemos entre los distintos sectores de la población.

P. ¿Cómo sería esa progresividad?

P.G.: La progresividad no es sólo entre pobres y ricos, sino que hay que mirarla por sectores productivos. Hay que trabajar región por región, provincia por provincia y hasta por tipo de empresa estableciendo o bien o mayores o menores alícuotas sino también estableciendo estímulos

P: ¿Cómo serían esos impuestos bajo ese esquema?

PG. Hay que distribuir el poder de imposición de modo tal que las personas físicas tributen en relación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y que las sociedades más bien estén bajo el poder de imposición del Congreso de la Nación. Los únicos impuestos exclusivos del Gobierno federal son los del comercio exterior, los impuesto directos son exclusivos de las provincias y que se deberían ir recuperando en ese nivel, como el Impuesto a las Ganancias de las personas físicas, o tratar de conciliar el impuesto a las ventas en ese nivel para tratar de resolver ingresos brutos y readecuar el IVA al contexto de la realidad de las provincias. Y los impuestos indirectos, que son a los consumos, deberían estar prevalentemente en las provincias. Luego, como van a quedar impuestos nacionales coparticipables, también hay que resolver la coparticipación

P: ¿Cómo ve la moratoria que analiza el Congreso?

P.G.: Cada vez que se debate una moratoria lo que estamos hablando de cómo corregir las deudas del pasado, pero suele no haber incentivos al buen contribuyente.

P: ¿Qué opina del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios?

P.G.: Ofende al sentido común que la cuarta categoría y los jubilados sigan tributando Ganancias. Hay un principio constitucional que indica que en materia impositiva la igualdad es igualdad entre iguales.

P: Hay algunos que plantean que hay que bajar la presión fiscal a las empresas ¿Cuál es su mirada al respecto?

P.G.: No es lo mismo gravar el capital que está en el exterior, no es lo mismo gravar el capital que está improductivo, no es lo mismo gravar la renta financiera, que gravar el capital productivo. Al gran capital que quiere invertir productivamente en el país yo no lo tengo que castigar, lo tengo que beneficiar.

P: Ud propone que las provincias recuperen mayor capacidad de cobrar impuestos ya que de acuerdo con la Constitución son previas a la Nación...

P.G.: El acuerdo fiscal federal que necesitamos no solamente debe resolver la coparticipación, sino que debe resolver efectivamente el poder de imposición. Nosotros hemos pasado de un sistema de fuentes separadas (en el origen prácticamente para el Gobierno federal estaba solamente las rentas de la Aduana, con impuestos en cabeza de las provincias) a un sistema de coparticipación. Pero ahora ya estamos en un sistema de transferencias, porque como se han concentrado recursos en el gobierno nacional.

P: ¿Cómo se resolvería el problema de la presión fiscal?

P.G.: No solo tenemos que resolver la calidad del gasto sino que, con el mismo nivel de presión impositiva, tenemos que hacer un sistema más progresivo que regresivo. Para poder ir de la regresividad a la progresividad, con mayor calidad del gasto con más federalismo, hay que vincular el poder de imposición con el contribuyente. Es lo contrario de lo que hemos hecho. La vinculación del gobernante con el gobernado mejora la calidad del gasto

P: Los especialistas dicen que en el mundo el mayor peso de la recaudación está en los impuestos a las manifestaciones de riqueza y en menor medida a los consumos, pero en Argentina es al revés. ¿Qué opina de ello?

P.G.: A mi me gusta encarar esta cuestión al revés. Se debate si hay que gravar la renta financiera, pero yo creo que eso es al final. Lo primero que hay que contestar es por qué se grava a los pobres con el IVA y después se lo devuelven a través de subsidios. Por qué le descontamos Ganancias a los jubilados y después se lo tenemos que devolver a través de más deuda para poder pagarles su haber. Por qué siguen beneficiándose con subsidios a las tarifas de sectores medios y altos que pueden pagar.