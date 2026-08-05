Índice Big Mac: Argentina mejora en el ranking, pero el peso sigue sobrevaluado un 19% + Agregar ámbito en









El resultado muestra una clara mejora, aunque el país todavía se encuentra entre los países donde la hamburguesa tiene un precio elevado en relación con el poder adquisitivo. Los detalles del ranking y la posición argentina, en la nota.

Peso sobrevaluado: A pesar de la mejora, el peso argentino sigue un 19% por encima de su valor teórico.

Argentina ya no lidera el ranking mundial del Big Mac de McDonald´s más cara del mundo en relación con los ingresos de sus habitantes. Tras haber encabezado la medición a principios de 2025 según el indicador semestral de The Economist, la economía argentina cedió posiciones en la clasificación.

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Según la actualización de julio de 2026 del índice, Argentina ocupa ahora el puesto 14 entre las monedas más sobrevaluadas frente al dólar, en la versión ajustada por PBI per cápita. Cabe precisar que en enero de este año estaba en el puesto 13, mientras que en enero de 2025 había llegado al primer lugar del ranking mundial.

El detalle El resultado muestra una mejora notoria, aunque sin embargo el país todavía se encuentra entre los países donde la hamburguesa tiene un precio elevado en relación con el poder adquisitivo de los consumidores. De acuerdo con el índice corregido, el peso argentino aparece sobrevaluado en un 19%, lo que demuestra que el precio del Big Mac es mayor al que correspondería, según el nivel de ingresos del país.

Argentina mejora: El país escala al puesto 14 en el ranking de monedas sobrevaluadas según el índice Big Mac. Sin embargo, el panorama cambia al analizar el indicador en su metodología clásica, la cual contrasta de forma directa el valor en dólares del producto al tipo de cambio oficial de mercado. Un Big Mac cuesta en la Argentina u$s5,91, un 5% menos que en Estados Unidos, donde vale u$s6,22. Bajo esta versión más “cruda”, el peso argentino aparece subvaluado en torno al 5%.

La diferencia entre ambas mediciones surge porque el índice ajustado incorpora el PBI per cápita. Cabe subrayar que esta versión busca responder una de las principales críticas al indicador original del Big Mac: en los países de menores ingresos, menor nivel de actividad y menor productividad promedio de la economía, los costos laborales suelen ser más bajos y, por lo tanto, también es esperable que la hamburguesa sea más barata.

El Índice Creado por The Economist en 1986, el índice Big Mac nació como una referencia práctica para evaluar si una moneda está en su valor teórico justo. Se apoya en la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA), la cual plantea que, a largo plazo, el tipo de cambio debería equilibrarse para que una misma canasta de bienes cueste lo mismo en distintos países. En la comparación a nivel internacional, la versión ajustada por PBI per cápita coloca a Uruguay como la moneda más sobrevaluada, con un 77,4%, seguido por Colombia, con un 63,6%. En la comparación a nivel internacional, la versión ajustada por PBI per cápita coloca a Uruguay como la moneda más sobrevaluada, con un 77,4%, seguido por Colombia, con un 63,6%. Ambos países superan incluso a Suiza, dado que además de tener Big Macs caros medidos en dólares, sus precios resultan elevados en relación con los ingresos de sus habitantes. Dentro de América Latina, la medición tradicional también ubica con margen de subvaluación al peso chileno (-13,1%), el sol peruano (-19,7%) y el real brasileño (-24,4%). La otra cara de la moneda es el peso colombiano, que se posiciona como la divisa más encarecida de la región según este cálculo (28,7%), mientras que el peso mexicano cotiza prácticamente a mano con el dólar (0,8%). Al mirar de forma directa el valor en dólares, la Argentina queda en un nivel similar al de Australia: el Big Mac cotiza a u$s5,91 en el mercado local frente a los u$s5,95 del país oceánico. En la cima de la tabla se encuentra Suiza, donde la hamburguesa roza los u$s9,04.