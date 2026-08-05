Sanciones y citaciones en el Turismo Carretera después del Desafío de las Estrellas

Jonatan Castellano y Facundo Chapur quedaron entre los principales afectados a solo una fecha del cierre de la Etapa Regular.

Las resoluciones de la CAF podrían influir en la definición de los clasificados a la Copa de Oro.

La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) oficializó nuevas sanciones y citaciones tras el Desafío de las Estrellas , la novena fecha disputada en el autódromo San Juan Villicum.

Las resoluciones alcanzan a varios pilotos por maniobras ocurridas durante la competencia y también a responsables de equipos que deberán presentarse a declarar.

Entre ellos, aparecen Jonatan Castellano (Dodge Challenger), líder del campeonato, y Facundo Chapur (Torino), quien recibió una penalización que puede comprometer sus chances de clasificar a la Copa de Oro cuando resta una jornada para el cierre de la Etapa Regular.

Tras analizar las distintas maniobras ocurridas durante el Desafío de las Estrellas y otros incidentes registrados a lo largo del fin de semana, la CAF de la ACTC publicó un comunicado con sanciones deportivas, multas y citaciones para pilotos y equipos .

Las decisiones tienen un gran impacto en el campeonato porque llegan cuando solo falta una fecha para finalizar la Etapa Regular, instancia que definirá los clasificados a la Copa de Oro . Dos de los principales afectados son Jonatan Castellano y Facundo Chapur , quienes peleaban posiciones en la tabla.

En el caso de Castellano, actual líder del torneo, la CAF determinó un recargo de cinco posiciones para la próxima clasificación en la que participe por una maniobra considerada peligrosa sobre Santiago Mangoni durante la final.

Por otro lado, el piloto de Torino ya había sido excluido de la competencia disputada en San Juan. Si mantenía el resultado obtenido en pista habría quedado entre los cinco mejores de la tabla, pero la salida lo relegó hasta el duodécimo puesto, dejando en riesgo su clasificación a la Copa de Oro.

Además, el organismo aplicó una penalización extra por una maniobra peligrosa contra Augusto Carinelli que también perjudicó a Nicolás Bonelli, ya que ambos abandonaron tras el incidente. Chapur deberá largar desde la última posición en la próxima serie que dispute.

También hubo sanciones por infracciones en la zona de boxes, irregularidades durante la carga de combustible y maniobras que rompieron el reglamento deportivo.

Incluso algunos pilotos, entre ellos Mariano Werner y Agustín Canapino, recibieron recargos de tiempo una vez terminada la competencia por exceder los límites de pista, lo que modificó el clasificador oficial de la carrera.

A su vez, la CAF decidió citar a varios protagonistas para ampliar la investigación sobre distintos hechos ocurridos. Los responsables deberán presentarse ante las autoridades el 11 de agosto.

Uno por uno, los pilotos sancionados