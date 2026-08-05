La Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la Asociación Corredores de Turismo Carretera (ACTC) oficializó nuevas sanciones y citaciones tras el Desafío de las Estrellas, la novena fecha disputada en el autódromo San Juan Villicum.
Sanciones y citaciones en el Turismo Carretera después del Desafío de las Estrellas
Jonatan Castellano y Facundo Chapur quedaron entre los principales afectados a solo una fecha del cierre de la Etapa Regular.
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Las resoluciones alcanzan a varios pilotos por maniobras ocurridas durante la competencia y también a responsables de equipos que deberán presentarse a declarar.
Entre ellos, aparecen Jonatan Castellano (Dodge Challenger), líder del campeonato, y Facundo Chapur (Torino), quien recibió una penalización que puede comprometer sus chances de clasificar a la Copa de Oro cuando resta una jornada para el cierre de la Etapa Regular.
Turismo Carretera: qué pasó en el Desafío de las Estrellas
Tras analizar las distintas maniobras ocurridas durante el Desafío de las Estrellas y otros incidentes registrados a lo largo del fin de semana, la CAF de la ACTC publicó un comunicado con sanciones deportivas, multas y citaciones para pilotos y equipos.
Las decisiones tienen un gran impacto en el campeonato porque llegan cuando solo falta una fecha para finalizar la Etapa Regular, instancia que definirá los clasificados a la Copa de Oro. Dos de los principales afectados son Jonatan Castellano y Facundo Chapur, quienes peleaban posiciones en la tabla.
En el caso de Castellano, actual líder del torneo, la CAF determinó un recargo de cinco posiciones para la próxima clasificación en la que participe por una maniobra considerada peligrosa sobre Santiago Mangoni durante la final.
Por otro lado, el piloto de Torino ya había sido excluido de la competencia disputada en San Juan. Si mantenía el resultado obtenido en pista habría quedado entre los cinco mejores de la tabla, pero la salida lo relegó hasta el duodécimo puesto, dejando en riesgo su clasificación a la Copa de Oro.
Además, el organismo aplicó una penalización extra por una maniobra peligrosa contra Augusto Carinelli que también perjudicó a Nicolás Bonelli, ya que ambos abandonaron tras el incidente. Chapur deberá largar desde la última posición en la próxima serie que dispute.
También hubo sanciones por infracciones en la zona de boxes, irregularidades durante la carga de combustible y maniobras que rompieron el reglamento deportivo.
Incluso algunos pilotos, entre ellos Mariano Werner y Agustín Canapino, recibieron recargos de tiempo una vez terminada la competencia por exceder los límites de pista, lo que modificó el clasificador oficial de la carrera.
A su vez, la CAF decidió citar a varios protagonistas para ampliar la investigación sobre distintos hechos ocurridos. Los responsables deberán presentarse ante las autoridades el 11 de agosto.
Uno por uno, los pilotos sancionados
- Jonatan Castellano: el líder del campeonato recibió un recargo de cinco puestos para la próxima clasificación en la que participe por una maniobra peligrosa contra Santiago Mangoni. Además, fue citado a declarar ante la CAF el 11 de agosto.
- Juan Tomás Catalán Magni: fue sancionado con un recargo de cinco posiciones en la próxima clasificación por una maniobra peligrosa contra Jonatan Castellano durante la carrera.
- Luis José "Josito" Di Palma: deberá cumplir un recargo de cinco puestos en su próxima clasificación por una maniobra peligrosa contra Juan José Ebarlín en la final.
- Facundo Chapur: deberá largar desde la última posición en la próxima serie por una maniobra peligrosa contra Augusto Carinelli, que además tuvo consecuencias para Nicolás Bonelli. El piloto cordobés también fue citado a declarar.
- Jorge Barrio: fue apercibido por no respetar la prioridad de ingreso al sector de reabastecimiento, una acción que perjudicó a Agustín Canapino durante la final.
- Equipo de Jeremías Olmedo: recibió una multa de $500.000 por cargar combustible en la calle de boxes durante el segundo entrenamiento, una infracción al artículo 34 del Reglamento Deportivo. El monto deberá abonarse a la Fundación Favaloro.
- Agustín Canapino: recibió 5 segundos de recargo por exceder los límites de pista, lo que lo hizo retroceder del séptimo al duodécimo puesto.
- Mariano Werner: fue penalizado con 25 segundos de recargo por el mismo motivo, cayendo hasta el 19° lugar de la clasificación.
- Sebastián Abella, Diego De Carlo y Nicolás Impiombato: ingresar a recargar combustible en la vuelta incorrecta.
- Nicolás Impiombato, Santiago Álvarez, Martín Vázquez, Matías Jalaf y Sebastián Abella: exceder la velocidad permitida en la calle de boxes
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