Cuándo viene el papa León XIV a la Argentina

La Santa Sede confirmó el primer viaje apostólico del pontífice al país. Recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján, en el marco de una gira por Sudamérica que también incluirá escalas en Uruguay y Perú.

La visita será la primera de un Pontífice al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

El Gobierno confirmó este miércoles la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, luego de que el Vaticano diera a conocer el itinerario de su primera gira por América del Sur. La llegada del Santo Padre marcará la primera visita de un Pontífice al país en 39 años y movilizará un amplio operativo de seguridad, logística y organización entre la Casa Rosada y la Iglesia Católica.

La confirmación fue realizada por el canciller Pablo Quirno y luego celebrada por el presidente Javier Milei , quien aseguró que el Pontífice aceptó la invitación que el Gobierno le había extendido a comienzos de año. La visita incluirá actividades pastorales, encuentros institucionales y celebraciones religiosas multitudinarias en distintos puntos del país.

El papa León XIV llegará a la Argentina el 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el 11 de noviembre de 2026 , según confirmó oficialmente el Vaticano. Durante esos cuatro días visitará Buenos Aires, Luján y Córdoba , antes de continuar su gira por Perú.

El viaje forma parte de una recorrida por América del Sur que comenzará en Uruguay y concluirá en Perú. Será el primer viaje de León XIV a la región desde que fue elegido Papa y el primero de un Pontífice a la Argentina desde la visita de Juan Pablo II en 1987.

Aunque la agenda detallada todavía no fue publicada por la Santa Sede, se espera que León XIV participe de misas multitudinarias , encuentros con autoridades nacionales y actividades junto a la Iglesia argentina.

Buenos Aires, Luján y Córdoba serán las tres ciudades que recorrerá León XIV durante su estadía.

Entre los eventos previstos figura una celebración en la Avenida 9 de Julio, otra en la Basílica de Luján y una tercera en Córdoba. Además, el Pontífice mantendría una audiencia con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

Cómo se prepara el Gobierno para recibir al Papa

Tras la confirmación oficial, la Casa Rosada comenzó a coordinar un operativo especial para la visita. El Ejecutivo conformará un comité interministerial que trabajará junto a la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina en la organización de la logística, la seguridad, el protocolo y los traslados.

En paralelo, la Iglesia Católica ya avanza con los preparativos pastorales para recibir a cientos de miles de fieles que se espera participen de las distintas actividades que encabezará el Santo Padre durante su estadía en el país.

Tras la confirmación oficial, la Casa Rosada comenzó a coordinar un operativo especial para la visita. El Ejecutivo conformará un comité interministerial que trabajará junto a la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina en la organización de la logística, la seguridad, el protocolo y los traslados.

En paralelo, la Iglesia Católica ya avanza con los preparativos pastorales para recibir a cientos de miles de fieles que se espera participen de las distintas actividades que encabezará el Santo Padre durante su estadía en el país.