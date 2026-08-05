El mensaje de Martín Llaryora por la visita de León XIV a Córdoba: "Es un acontecimiento de inmensa trascendencia"

El gobernador mediterráneo celebró la confirmación del viaje que el Papa realizará a la provincia entre el 8 y 11 de noviembre. Afirmó que trabajarán en conjunto con la Iglesia para que sea una jornada "histórica e inolvidable".

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, calificó como un "inmenso honor" y un "profundo orgullo" recibir al papa León XIV, quien irá a la provincia en el marco de la visita que realizará entre el 8 y 11 de noviembre a la Argentina, confirmada este miércoles por el Gobierno.

"Para Córdoba es un inmenso honor y un profundo orgullo recibir al Papa León XIV. La confirmación de la visita del Santo Padre nos llena de alegría y nos convoca a reafirmar los valores del diálogo, la paz, la solidaridad y el encuentro", aseguró el mandatario en sus redes sociales.

Al respecto, Llaryora indicó que trabajarán junto a la Iglesia y a todos los organismos involucrados para que "los cordobeses y quienes nos visiten vivan una jornada histórica e inolvidable".

En paralelo, consideró que la presencia del pontífice constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual, social e histórica para todos los argentinos y, especialmente, para los cordobeses, "quienes tendremos el privilegio de recibir al máximo referente de la Iglesia Católica en una tierra marcada por su tradición educativa, cultural y de profunda fe".

"Será un momento histórico para fortalecer los lazos de fraternidad entre los argentinos y reafirmar el compromiso de Córdoba con la convivencia, el respeto y la construcción del bien común", concluyó el jefe provincial.

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Desde la cuenta del Gobierno de Córdoba, en tanto, invitaron a todos los cordobeses y a los argentinos de otras provincias "a vivir este acontecimiento con respeto, esperanza y alegría, colaborando para que la visita del Papa León XIV sea una celebración histórica que convoque a creyentes y no creyentes en torno a los valores de la fraternidad, la unidad y la paz".

Por su parte, el intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini, afirmó estar "inmensamente feliz" de recibir al Papa, y agregó: "Será un orgullo que nuestra ciudad vuelva a ser el corazón del interior argentino, recibiendo a miles de personas para compartir un mensaje de fe, paz y fraternidad".

"Córdoba Capital abrirá sus puertas y su corazón para recibir a cada persona que llegue a compartir este momento único", completó Passerini.

El papa León XIV estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira que también lo llevará a Perú y Uruguay.

Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre.

Se tratará del primer viaje al país de un Pontífice en 39 años, ya que el último en hacerlo había sido Juan Pablo II.