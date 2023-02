Qué son los gemelos digitales y cómo ayudan a crecer a la industria

Un estudio estima aumentos de la productividad en Italia con la aplicación de los "Digital Twin", los mellizos digitales o representaciones digitales de un objeto, en varios sectores productivos y tecnológicos. Así lo indican las previsiones del informe "Digital Twins for the Twin Transitions" realizado por Atos Italia y The European House-Ambrosetti para cuantificar el impacto de este tipo de tecnología en los escenarios económicos y sociales de Italia.