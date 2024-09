Industriales insisten con la ley pyme y advierten por la apertura de importaciones

Mientras tanto, los pedidos del sector no tardaron en aparecer. Para el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, es imperante la necesidad de una ley pyme para que el costo argentino “no haga inviable la competencia frente a países que no exportan impuestos”, al tiempo que “cuentan con infraestructura que permite reducir costos”, regímenes laborales “adecuados a las nuevas realidades productivas” y medidas de protección “ágiles frente a la competencia desleal”.