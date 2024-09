Javier Milei, con industriales: defendió la gestión, anunció el final del Impuesto PAIS y dejó un fuerte mensaje a empresarios

En materia de apertura comercial, Milei le dijo a los industriales que "no los vamos a dejar tirados" y les prometió que "vamos a abrir la economía cuando estén dadas las condiciones estructurales".

No obstante recriminó que hay sectores de la industria que "estaban acostumbrados a cazar en el zoológico" y pronosticó que cuando se pongan en marcha todos los cambios a la política sectorial "no todos van a ganar". "Algunos van a progresar y otros van a quedar en el camino. Al que no necesite del curro le va ir bien", manifestó.

En otro aspecto, calificó de "econochantas" a los economistas que adscriben a las escuelas que promueven la intervención del Estado para propender al desarrollo industrial.

Al respecto, Milei sostuvo que "las supuestas políticas de desarrollo sectoriales a costos de una macroeconomía destrozada están destinadas a fracasar". "Todo lo que estamos acostumbrados a escuchar en esta materia es una estafa. Quitarles a unos para darles a otro no es política económica. Cuando alguien habla de potenciar la industria mientras emite 13 puntos del PBI esa persona es un estafador", afirmó.

LUIS CAPUTO Y DANIEL FUNES DE RIOJA.jpg Daniel Funes de Rioja junto a Luis Caputo, previo a dar los datos duros de la industria

Los reclamos de la UIA

Parte del mensaje del presidente estuvo dirigido a desacreditar el relato económico "pro industrial" en el que adscriben sectores de la entidad empresarial, sobre todos los que representan a pymes. Precisamente, antes del discurso del primer mandatario, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, había señalado que "las naciones consideradas desarrolladas en el mundo tienen industria".

El principal directivo de la central fabril señaló que si bien los empresarios no se oponen a la apertura económica y la competencia, aclaró que pretender hacerlo "en condiciones de igualdad". A lo que señaló que existen sobre costos en Argentina en materia fiscal, de logística, financiamiento e infraestructura.

Caída de la industria, según los datos de la UIA

En paralelo a esta iniciativa que recibió el beneplácito de la UIA, el último informe de la entidad reveló que en junio de este año la actividad industrial registró una caída en la comparación anual de 19,5% y lleva 13 meses de caída interanual consecutiva.

En el primer semestre del año, el sector acumuló una baja del 14,1%, aunque la UIA estimó que la caída podría desacelerarse en el tercer trimestre del año. En ese marco, los empresarios que la integran son de sectores heterogéneos, con algunas actividades que empiezan a ver recuperación y otras que no la vislumbran aún.

Reforma laboral en marcha

El martes pasado, la cúpula de la UIA almorzó con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien tiene bajo su órbita la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, funcionario que también formó parte del encuentro.

En esa reunión los empresarios manifestaron algunas de sus preocupaciones habituales, como la caída en las ventas y la producción; el régimen de indemnizaciones; los bloqueos de fábricas; la situación de las pymes frente al desafío del RIGI y la apertura de la economía.