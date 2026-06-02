La industria de EEUU alcanza su mejor marca en cuatro años pese a la guerra en Medio Oriente + Agregar ámbito en









El índice ISM subió al 54% en mayo, su valor más alto desde 2022, y superó las expectativas de los analistas. La guerra y los aranceles como principales preocupaciones.

Los aranceles de Donald Trump son uno de los focos de preocupación en la industria de EEUU. Crédito: The White House

La actividad manufacturera de EEUU alcanzó en mayo su nivel más alto en cuatro años, tras crecer por encima de las previsiones de los analistas y a pesar del impacto bélico en Medio Oriente, según un barómetro de la industria publicado este lunes.

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El índice del Instituto de Gestión de Suministros (ISM por su sigla en inglés), una federación profesional, se situó en 54%. Hay que retrotraerse a mayo de 2022 para encontrar un resultado más alto (55,9%), indicó en un comunicado.

Según los analistas, el dato sorprendió ya que se aguardaba una mejora industrial menor. Cabe precisar que cualquier valor por encima de 50% implica expansión de actividad.

Susan Spence, directora de la encuesta, destacó que "en mayo, el 25% de los comentarios fueron positivos y el 69% negativos". Además, añadió que, entre las observaciones negativas, la guerra en Irán se mencionó en el 42% de los casos y los aranceles en el 18%.

Precios volátiles y aranceles, el reverso del repunte

Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump sacudió el comercio global con una batería de aranceles. La Corte Suprema frenó varios en febrero, pero el proceso de reembolso sigue sin resolverse. Según Spence, esto se ha visto reflejado en el índice, dado que la volatilidad de los precios ha sido una preocupación central. "El 57% de los participantes citó la fluctuación de los precios como un problema para su empresa", señaló la directora de la encuesta.