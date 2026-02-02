Cuándo dará INDEC la inflación de enero 2026, tras la renuncia de Marco Lavagna + Seguir en









La salida del titular del organismo se suma a las Georgina Giglio y Guillermo Manzano, quienes dejaron sus cargos en agosto de 2025.

Lavagna asumió en 2019 con Alberto Fernández.

Marco Lavagna renunció a la dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en la previa de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero 2026.

La salida del funcionario se produce en medio de un conflicto con la Secretaría de Turismo y Deportes por la finalización de un convenio histórico para la elaboración de los informes y se suma a otras bajas recientes dentro del organismo, como la de Georgina Giglio y Guillermo Manzano. A continuación, conocé los detalles.

lavagna Marco Lavagna renunció al INDEC Marco Lavagna presentó su renuncia como director del INDEC luego de más de seis años al frente del organismo. Había asumido en diciembre de 2019, durante el inicio de la gestión de Alberto Fernández, y logró sostenerse en el cargo tras la llegada de Javier Milei a la presidencia.

Según trascendió, la salida se da en el marco de una disputa con la Secretaría de Turismo y Deportes por la finalización de un convenio clave vinculado a la producción de estadísticas. Aunque también se inscribe en un escenario más amplio de tensiones internas, recortes presupuestarios y salarios congelados dentro de la administración pública.

La renuncia se suma a otras salidas relevantes dentro del instituto en los últimos meses, como la de la exdirectora del área de IPC, Georgina Giglio, en agosto pasado, quien fue reemplazada por Josefina Rim; y la de Guillermo Manzano, responsable del sector de estadísticas sobre Condiciones de Vida y de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Marco Lavagna INDEC Censo.webp Cuándo se dará a conocer la inflación de enero 2026 Pese a la renuncia de Marco Lavagna, el INDEC mantiene su calendario de publicaciones y confirmó que el dato de inflación correspondiente a enero de 2026 se dará a conocer el martes 10 de febrero. Se trata de un informe esperado por el Gobierno, los analistas económicos y los mercados, ya que será el primero elaborado con la nueva canasta de bienes y servicios. La IPC de diciembre fue del 2,8%, lo que completó siete meses consecutivos de subas en un escenario atravesado por un fuerte ajuste fiscal y una política monetaria restrictiva. Y, en términos anuales, acumuló un aumento del 259% entre 2023 y 2025, período que coincide con los dos primeros años de gestión de Milei.