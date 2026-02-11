La inflación de febrero seguirá por encima del 2% debido a la subas de tarifas, según analistas privados + Seguir en









Luego de que se conozca el dato de 2,9% en enero, algunas consultoras calcularon el porcentaje para el segundo mes del año.

La inflación de febrero se verá afectada por la suba en las tarifas energéticas, según analistas.

Tras conocerse la inflación de enero, que no contó con el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que fue del 2,9%, algunas consultoras comenzaron a proyectar el dato para febrero, un mes marcado por fuertes aumentos de tarifas y una suba en los precios de los alimentos.

A inicios de este mes, el Gobierno aplicó subas en el sector energético. En esa línea, el gas aumentó un 16,86% en promedio a nivel nacional, que impactó a todas las categorías residenciales pero que varía según la zona y el consumo. Asimismo, la electricidad registra un incremento promedio del 3,59% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es decir, para usuarios de Edenor y Edesur. En el resto del país, el ajuste dependerá de cada jurisdicción provincial.

Sin embargo, el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), que representa el costo de generación de la energía, subió 21% en febrero a nivel nacional y la suba promedio ponderada se ubicó en 4,8% (3,6% en el gran Buenos Aires).

“En base a este escenario, estimamos que el alza del rubro electricidad y gas sería alrededor de 12% en febrero, impulsado por el aumento del gas. Esto incidiría en 0,5 puntos porcentuales (p.p.) en la estimación del IPC vigente", explicaron desde la consultora Equilibra.

pesos salarios inflacion paritarias Depositphotos De cuánto será la inflación en febrero, según analistas “En la composición del índice tuvieron un rol central los aumentos anunciados en tarifas y servicios regulados: gas (16%), electricidad (4%), servicios básicos para la vivienda (12%), boleto de colectivo en el AMBA (4%) y subte (4,8%)”, señaló EcoGo, cuyas primeras mediciones proyectan una inflación general de 2,7% para finales de febrero y 2,6% de alimentos.

Otras consultoras publicaron resultados diferentes; Equilibra estimó que el índice de precios al consumidor de este mes alcanzará 2,3%, por el impacto de los ajustes tarifarios, mientras que en OJF calcularon que el dato será de 2,4%. Por su parte, en LCG proyectaron un alza semanal de 2,5% para los alimentos en la primera semana de febrero. De esa forma, mostraron el mayor aumento para siete días desde la segunda semana de marzo de 2024. Mientras tanto, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA mostró un escenario distinto al de las consultoras privadas. Y arrojó que el indicador sería del 2,1% este mes. Sin embargo, para enero, el mismo sondeo había proyectado una variación de precios del 2,4%.

