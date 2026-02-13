La inflación de alimentos se aceleró al 2,4% en las últimas cuatro semanas, impulsada por subas en carne + Seguir en









Los aumentos en carnes explicaron el 70% de la inflación de la segunda semana de febrero. Se prevé que será un factor importante en el IPC general de febrero, junto a los ajustes de tarifas energéticas.

Los aumentos en carnes impulsaron la inflación de alimentos en las últimas semanas. Mariano Fuchila

La inflación de alimentos y bebidas se aceleró al 2,4% en las últimas cuatro semanas. El principal impulso provino de las subas en carnes, producto que también lideró los aumentos de la segunda semana de febrero.

image La consultora LCG reportó que en los segundos siete días del mes en curso el precio de los alimentos creció 1%. Si bien hubo una desaceleración respecto de la semana previa (+2,5%), se trató de la segunda cifra más alta desde noviembre.

La entidad destacó que "el 70% de la inflación semanal se explicó por el sensible aumento de Carnes (+2,3%)" y que " Verduras compensó parcialmente el efecto" al arrojar una variación negativa del 3,2%.

De este modo, los incrementos promedio de las últimas cuatro semanas se aceleraron por segundo registro al hilo (2,4% contra 1,6% y 0,8%, respectivamente). Las subas que más incidieron al alza en este período fueron las de Carnes (+4,9%) y Verduras (+6,2%). Por el contrario, hubo bajas en los precios de Bebidas e infusiones para consumir en el hogar y en Lácteos y huevos.

image Primeras proyecciones para la inflación general de febrero Según las primeras estimaciones privadas, la inflación general de febrero se mantendría por encima del 2%. Las proyecciones se dan teniendo en cuenta los aumentos en las tarifas energéticas.

El gas aumentó un 16,86% en promedio a nivel nacional, mientras que la electricidad exhibió un incremento promedio del 3,59% para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), es decir, para usuarios de Edenor y Edesur. En el resto del país, el ajuste dependerá de cada jurisdicción provincial. “En base a este escenario, estimamos que el alza del rubro electricidad y gas sería alrededor de 12% en febrero, impulsada por el aumento del gas. Esto incidiría en 0,5 puntos porcentuales (p.p.) en la estimación del IPC vigente", explicaron desde la consultora Equilibra. La entidad calcula que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) trepará 2,3%. Por su parte, EcoGo pronostica un 2,7%; además de los ajustes en tarifas, la consultora resaltó los aumentos en el transporte público.

