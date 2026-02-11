ANSES: de cuánto será la jubilación máxima de marzo 2026 con el nuevo aumento + Seguir en









El organismo previsional prepara los nuevos aumentos para el tercer mes del año, tras la publicación del dato del INDEC

ANSES: de cuánto serán las jubilaciones en marzo, tras conocerse la inflación de enero 2026. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara los nuevos montos de jubilaciones y pensiones para marzo de 2026. El ajuste se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero, que registró un valor del 2,9% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este incremento busca proteger el poder adquisitivo de los jubilados, en un contexto de persistente inflación.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados perciben incrementos mensuales, cuyo porcentaje se determina en función del último índice de inflación informado oficialmente. Además, el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000 para los beneficiarios con haberes más bajos, aunque este refuerzo no se actualiza por inflación.

inflacion La inflación de enero 2026 El INDEC informó que la inflación de enero de 2026 alcanzó el 2,9%, con una variación interanual del 32,4%. Este dato marca la tercera aceleración consecutiva en el índice de precios, revirtiendo la tendencia de desaceleración observada en meses anteriores. El rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró el aumento con un 4,7%, seguido por Restaurantes y hoteles con un 4,1%.

En contraste, el sector de Educación registró el menor incremento mensual (0,6%), mientras que Prendas de vestir y calzado experimentó una baja del 0,5%. El informe se elaboró con base en la canasta de bienes y servicios de 2004/05, en medio de polémicas por la postergación del nuevo índice de precios al consumidor (IPC). La medición refleja un escenario de mayor volatilidad en los precios, con un impacto directo en el poder adquisitivo de los jubilados.

ANSES billetes.webp De cuánto será el aumento a los jubilados en marzo 2026 Los haberes jubilatorios en marzo de 2026 se ajustarán según el IPC de enero, lo que resulta en los siguientes montos:

Jubilación mínima: $369.495,16 (con bono: $439.495,16).

Jubilación máxima: $2.486.347,64.

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $295.596,53 (con bono: $365.596,53).

Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez o vejez: $258.649,34 (con bono: $328.649,34).

PNC para madres de siete hijos: $369.495,16 (con bono: $439.495,16). El bono de $70.000 se otorga en su totalidad, a quienes perciben el haber mínimo. Para los beneficiarios con ingresos superiores, el refuerzo se calcula de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido. Este esquema garantiza que los jubilados con menores recursos reciban un apoyo adicional, aunque el monto fijo no se ajusta por inflación.

Temas INDEC

ANSES

Jubilados

Inflación