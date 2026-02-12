La canasta alimentaria saltó casi 6% en enero y una familia necesitó más de $1.360.000 para no ser pobre Por Solange Rial + Seguir en









Durante enero, la canasta básica alimentaria (CBA) subió 5,8%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 3,9%. La CBA y la CBT resultaron en variaciones interanuales de 37,6% y de 31,6%, respectivamente.

La canasta básica alimentaria (CBA) subió 5,8%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 3,9%.

La canasta básica total alimentaria saltó casi 6% en enero, máximo en casi un año, y duplicó a la inflación de ese mismo mes. La de la canasta básica total, en tanto, subió 3,9%. Una familia tipo necesitó $1.360.299 para no ser pobre, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Por su parte, para no caer en la indigencia, una familia de cuatro integrantes necesitó poseer menos $623.990 para cubrir el requerimiento mínimo de consumo de calorías y proteínas mensual. La CBA y la CBT resultaron en subas interanuales del 37,6% y de 31,6%, respectivamente.

La inflación del mes pasado, en tanto, se ubico en el 2,9% e implicó el quinto aumento consecutivo, marcando su nivel más alto desde marzo de 2025 cuando alcanzó el 3,7%, según informó también el INDEC.

"No es una sorpresa, la división que más subió el mes pasado en el IPC fue alimentos y bebidas no alcoholicas, casi al 5% mensual. Principalmente por fuertes subas nuevamente en carne y también un salto importante en verduras y frutas", le dijo a Ámbito, el economista y director de Analytica.

El costo de las canastas básicas, ya venía de sufrir una aceleración. La alimentaria había marcado un 4,1% mensual por segundo mes al hilo, en tanto que la total, saltó desde el 3,6% al 4,1% el último mes del año.

"Es un muy mal dato en vistas del impacto que tiene en los sectores de menores recursos, por caso impacta directamente en la línea de indigencia", agregó Caprarulo.

