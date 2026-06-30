Adrián Ravier adelantó que la inflación podría romper el umbral del 2% y que el equipo económico se está blindando de cara a las elecciones 2027 Por Liliana Franco + Agregar ámbito en









El flamante funcionario realizó su primera conferencia de prensa con ida y vuelta con los periodistas. La salida de Adorni, la llegada de Santilli y el rumbo económico, entre los temas centrales en Casa Rosada.

Adrián Ravier, al frente de su primera conferencia en una sala de prensa renovada. Presidencia

Con el tema Manuel Adorni finalizado - al menos en el plano político, consumada su salida del Gobierno -, el nuevo vocero presidencial Adrián Ravier llevo adelante su primera conferencia de prensa en la sala de prensa de Casa Rosada. Allí, puso el foco sobre las postergadas buenas noticias económicas de la gestión de Javier Milei y adelantó la estrategia oficialista para contener el posible impacto que tendrá el rally electoral de 2027: "Yo creo que Toto Caputo y su equipo están blindando a la Argentina, adelantándose a estos hechos que han pasado en tantas oportunidades".

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"Cada año electoral es difícil. En Argentina, cada vez que hay un cambio electoral, hay un cambio de escenario y hay un riesgo Kuka - como se le llama popularmente -, de que un cambio de gobierno eventualmente podría implicar un cambio de reglas, y ese cambio de reglas pueda significar que inversiones hundidas se pierdan parcialmente. Yo creo que el equipo económico se está adelantando a esos hechos todos los días", ahondó en respuesta a este medio.

El objetivo de protegerse de cara a las elecciones 2027 Sobre las herramientas que utiliza actualmente el Palacio de Hacienda con este objetivo en mente, Ravier detalló: "Hay colocaciones financieras que permiten sumar reservas y blindarse ante un escenario como el que podemos imaginar. Si un riesgo país subiera, por ejemplo, y eso implicara tener que pagar tasas de interés más altas para poder obtener financiamiento para, incluso, para refinanciar deuda, este Gobierno se ha preocupado desde el primer día por alcanzar equilibrio fiscal. O sea, que no es que se necesita dinero para financiar el presupuesto, el gasto, pero sí es importante el refinanciamiento del capital, y, en algunos casos, a veces una parte de los intereses de deuda".

Blindarse de divisas de cara a 2027, el objetivo del Palacio de Hacienda. Gemini IA "Es fundamental sumar reservas para fortalecer la hoja de balance del banco central. En el activo, sumar u$s10 mil millones ya era una meta conversada con el Fondo Monetario Internacional. Creo que ha sido cumplido ese objetivo en solo medio año, nos queda todavía 6 meses más. Creo que eso va a dar certezas, va a blindar esos riesgos y va a ayudar a que, para adelante, el mercado, a la hora de invertir, confíe en la reelección de Javier Milei", remarcó.

En referencia a la demanda de la ciudadanía - y la dolarización preelectoral - Ravier aseguró que la compra de dólares por parte de estos actores "es natural en escenarios donde hemos tenido tanta inflación, tantas devaluaciones, crisis cambiarias, default de la deuda". En ese sentido, destacó el norte del Gobierno de "haber eliminado todo tipo de restricciones cambiarias, tener competencia de monedas, abrir la posibilidad de que los argentinos elijan en qué moneda quieren contratar, en qué moneda quieren ahorrar, en qué moneda quieren atesorar"

"Es muy importante que hayan aumentado los depósitos en dólares en los bancos. Lo que fue el blanqueo o la ley de inocencia fiscal son reformas claves para que todo el atesoramiento en dólares que los argentinos han tenido durante mucho tiempo afuera del sistema, en el placard, en la caja de zapatos, ahora vuelven a los bancos. Eso pasa de atesoramiento a ahorro y ese ahorro es lo que necesitamos para que haya más inversión, para que bajen las tasas de interés. Creo que es fundamental recuperar el crédito. Llevamos demasiado tiempo sin crédito, esto no es normal", sentenció.