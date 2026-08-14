Los metalúrgicos cerraron la paritaria siderúrgica tras dos años de salarios congelados: los detalles del acuerdo

La intervención a cargo del sindicato firmó un acuerdo con las cámaras empresarias que contempla dos aumentos del 6% y nuevos básicos desde enero de 2027. La negociación había permanecido paralizada durante dos años.

La intervención de la UOM y los delegados paritarios firmaron el acuerdo salarial para los trabajadores siderúrgicos de la Rama 21.

Tras dos años de negociaciones paralizadas , la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) firmó este jueves el acuerdo paritario para los trabajadores siderúrgicos de la Rama 21 , que establece una recomposición salarial del 6% para agosto, septiembre y octubre, y un segundo incremento del 6% para noviembre y diciembre. Además, los nuevos básicos de convenio comenzarán a regir desde el 1° de enero de 2027 .

El acuerdo se alcanzó en el marco de la intervención de la UOMRA y luego de que la Justicia del Trabajo avalara las facultades del interventor, Alberto Biglieri, para designar a los delegados que participarían de la negociación. La discusión salarial había quedado trabada por la negativa de la Secretaría de Trabajo a reconocer a esos representantes.

La negociación comenzó a destrabarse luego de un fallo de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , dictado el 6 de julio, que reconoció las facultades del interventor para discutir la paritaria y designar a los representantes que participarían de las tratativas.

A partir de esa decisión, se abrió una instancia de 30 días de negociaciones entre la UOMRA y las cámaras empresarias. La primera reunión formal se realizó el 13 de julio en la sede de la organización sindical, con la participación de dirigentes y empresarios de la Cámara Argentina del Acero .

Los delegados paritarios designados por Biglieri fueron Roberto Bonetti, Daniel Martínez, Vicente Adrián Pérez, Enrique Ricardo Salinas y Edgardo Holstein , representantes de las seccionales Capital Federal, Cañada de Gómez, Quilmes, La Plata y San Nicolás, respectivamente.

Qué establece el acuerdo salarial

El entendimiento firmado este jueves contempla una recomposición salarial no remunerativa del 6% para los meses de agosto, septiembre y octubre, mientras que para noviembre y diciembre se estableció un segundo incremento del 6%, que será no acumulativo.

Además, las partes acordaron que los nuevos básicos de convenio comenzarán a regir desde el 1° de enero de 2027, una medida que apunta a darle previsibilidad a la estructura salarial de los trabajadores siderúrgicos.

El acuerdo también contempla la apertura de una instancia de negociación para establecer un bono compensatorio por las diferencias salariales acumuladas durante el período anterior al 1° de agosto de 2026. Ese monto será definido por empresa, de acuerdo con las particularidades de cada compañía.

La decisión busca contemplar las distintas modalidades y mecanismos de pago que utilizan actualmente las empresas del sector y avanzar en una solución consensuada frente a las diferencias salariales acumuladas durante los dos años en los que la negociación permaneció paralizada.