PAMI refuerza controles y alerta por el crecimiento de las estafas virtuales

Conocé los métodos que informa el organismo, para evitar fraudes que perjudiquen el desarrollo administrativo de las prestaciones otorgadas.

El organismo busca evitar complicaciones de cara a la digitalización de sus servicios.

La obra social de jubilados y pensionados ( PAMI ) avanzará con nuevas medidas de seguridad para evitar fraudes digitales, robo de identidad y maniobras vinculadas a delitos informáticos . La decisión llegó tras el aumento de casos detectados durante los últimos meses.

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El organismo confirmó que intensificará los procedimientos de validación de datos, tanto en trámites online, como en gestiones presenciales. El Programa de Atención Médica Integral busca reforzar la protección de la información personal de millones de afiliados en todo el país .

Las autoridades señalaron que la actualización obligatoria de datos personales formará parte de los nuevos controles. El sistema también incorporará mecanismos de confirmación de identidad mediante canales oficiales. El organismo anunció mayores verificaciones sobre trámites realizados por terceros.

La obra social alertó sobre mensajes y correos electrónicos falsos que imitan comunicaciones oficiales . Muchos de esos intentos incluyen logos institucionales y promesas de supuestos beneficios extraordinarios . Este tipo de logos falsos simulan ser provenientes del organismo y, ante un descuido o baja de atención pueden generar confusión. A su vez esto es más recurrente en adultos mayores o personas no familiarizadas con la tecnología.

Los especialistas identifican este mecanismo como “phishing”, una técnica que busca obtener información privada mediante engaños digitales. Los delincuentes suelen pedir datos personales, claves o validaciones para acceder a cuentas y servicios. Además, en casos particulares buscan encontrar un "sí" cómo respuesta afirmativa al otorgar datos parciales o completar información que tienen de manera previa.

PAMI recomendó verificar siempre la autenticidad de cada comunicación, antes de compartir información sensible. Los trámites deben realizarse únicamente a través de canales oficiales o agencias habilitadas. El organismo también pidió prestar atención a promociones falsas relacionadas con descuentos en medicamentos, actualizaciones de credenciales o beneficios especiales para jubilados y pensionados.

Los expertos en ciberseguridad señalaron que los adultos mayores aparecen entre los sectores más expuestos frente a este tipo de delitos. Las estafas suelen aprovechar la confianza en mensajes institucionales o llamados telefónicos.

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Qué hacer ante una sospecha de estafa

PAMI indicó que cualquier intento de fraude debe denunciarse de inmediato, mediante las vías oficiales de atención, para evitar ser replicado y permitir que el organismo pueda actuar a tiempo. La obra social busca reducir posibles consecuencias económicas y administrativas derivadas del robo de datos, al igual que evitar demoras por baja del servicio o la intervención de la cuenta titular.

Las recomendaciones difundidas por el organismo incluyen:

verificar siempre el origen de los mensajes recibidos (corroborar dirección web, número de teléfono o firma)

(corroborar dirección web, número de teléfono o firma) no compartir claves bancarias ni códigos de seguridad (el organismo no solicita datos sensibles de manera virtual)

(el organismo no solicita datos sensibles de manera virtual) evitar ingresar datos personales en enlaces sospechosos (solo ingresar desde la web del organismo)

(solo ingresar desde la web del organismo) realizar trámites solo en canales oficiales (sitio o aplicación móvil)

(sitio o aplicación móvil) consultar directamente con PAMI ante cualquier duda (acercarse a una sucursal o llamar por teléfono)

El refuerzo de controles forma parte del proceso de modernización y digitalización de servicios que impulsa el organismo. La estrategia apunta a mejorar la seguridad de las gestiones y limitar los riesgos asociados al fraude electrónico.