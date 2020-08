Cabrales: "La inflación no es generada por la suba de los alimentos"

Periodista: ¿De cuánto sería esa actualización?

M.C.: El número, que estamos atrasados, es de dos dígitos. Pero considero que con una demanda muy acotada, con parte de los canales que están cerrados por la pandemia, y que ya habíamos entrado a la cuarentena con un poder adquisitivo mermado y con una demanda caída, considero que no puede haber grandes aumentos, porque no lo resiste el mercado. Pero el concepto no es que la inflación aumenta porque los alimentos aumentan, los alimentos aumentan por la inflación también. La inflación no es generada por la suba de alimentos, por lo menos no por los que están envasados en góndola. Porque es lo que ha sido más retrasado dentro de todo. Es decir, la inflación es la que lleva a esta situación y el retraso de precios.

P.: ¿Cómo impacta esto en la inversión y en el abastecimiento a futuro?

M.C.: Lo que pasa es que tenés cuarentena, 70% de la dotación trabajando. Estamos en un 25% o 30% con respecto a previo a la pandemia en el nivel de producción, muy bajo. Mi canal está afectado por el tema de los restaurantes, bares y confiterías, pero venimos con un nivel de ventas con respecto al año pasado en volumen, un 30% o 40% abajo.