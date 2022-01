La inflación se aceleró a 3,8% en diciembre y acumuló 50,9% en 2021

En comparación con los incrementos del mes previo, resaltaron las importantes aceleraciones en las divisiones Transporte (2,2% en noviembre vs 4,9% en diciembre), Alimentos y bebidas (2,1% vs 4,3%), y Recreación y Cultura (1,5% vs 4%). Asimismo, se mantuvieron en niveles muy elevados las subas en Restoranes y hoteles (5% vs 5,9%) y Prendas de vestir y calzado (4,1% vs 4,8%).