Presupuesto 2023 e inflación: el FMI avalaría "cláusula gatillo" pedida por la oposición

Lo que todos saben en Buenos Aires, tanto en el oficialismo como la oposición, es que el organismo que dirige Kristalina Georgieva dejó en claro que no se aceptará una renegociación de las metas planteadas en el acuerdo vigente y que, en todo caso, lo que deberá tener en cuenta el Palacio de Hacienda es la manera de armonizar y articular el resto de las variables macroeconómicas para el año próximo, con el norte de las metas ya fijadas en el programa. Al menos no durante 2022. Recién a comienzos de 2023, y si Argentina mostrara mucha buena voluntad en lograr las metas pero por algún motivo (como la invasión de Rusia a Ucrania) algunas no se terminaran de cumplir, podría negociarse un waiver (perdón o desvío).

Todo esto se conversará en Washington, durante la asamblea de otoño (boreal) del FMI que en conjunto con el Banco Mundial el organismo organizará entre el 10 y el 16 de este mes; y a donde Sergio Massa concurrirá con Gabriel Rubinstein y todo el equipo económico. Y donde se promete cerrar las negociaciones con el Fondo para todo el resto de 2022. Esto incluye la aprobación de las cuentas del tercer trimestre del año, y avanzar la misión que debería concretarse entre noviembre y diciembre. Y, si se puede, cerrar también la políticamente incómoda misión que tendría que concretarse entre febrero y marzo del próximo año. La intención de Massa, conociendo la polémica que generaría la circulación del personal técnico del FMI por Buenos Aires en medio de un año electoral, es que continúe la práctica de contactos mixtos virtuales y personales sólo en Estados Unidos. Esta fue la practica inaugurada por Martín Guzmán para la metodología de inspecciones para el primer semestre, y la idea es continuarla todo lo que se pueda.