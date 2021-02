Inflación y tasas: ¿que hará el Central?

En enero, fuentes oficiales le habían comentado a Ámbito que la autoridad monetaria realiza semana tras semana un seguimiento de los indicadores de alta frecuencia y que, a lo largo del mes, las cifras en poder del directorio indicaban una desaceleración de hasta un punto respecto de diciembre. “El Central no va a reaccionar a un mes puntual”, aseguraron. Si, por el contrario, en enero se hubiese repetido la situación de diciembre, es decir que el aumento de los precios se hubiera mantenido en torno del 4%, el criterio para tomar una decisión hubiera virado hacia una propensión a subir los rendimientos. Una persona que conoce los movimientos de la entidad llegó a especular en diálogo con Ámbito que incluso debería esperarse hasta el 11 de febrero para ver alguna modificación. El dato no era azaroso: ese día el INDEC publica el IPC de enero. En consultas realizadas por este medio, la situación parece no haberse modificado, por lo que los rendimientos se mantendrían estables.