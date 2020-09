Creció la desigualdad: los más ricos ganaron 25 veces más que los más pobres en el segundo trimestre

El valor promedio de los individuos que tuvieron algún ingreso mostró un aumento interanual del 33,2% para ubicarse en los $28.769; el ingreso promedio del estrato más vulnerable aumentó un 44,4% interanual hasta los $10.994; el del estrato medio ascendió un 31,5% a $27.404 y el del estrato más pudiente creció un 31,2% hasta los $67.070.

Al analizar por hogares, el INDEC exhibió que la participación de los ingresos no laborales sobre los ingresos totales fue del 30,6%, 4 puntos más que hace un año. Este salto fue más significativo en los segmentos más pobres; en el primer decil (el 10% más pobre de la población), los recursos no laborales significaron el casi el 66% de los ingresos totales, cuando en el segundo trimestre de 2019 representaban 20 puntos menos.

Paralelamente, la desigualdad también se notó en el porcentaje de no ocupados por hogares: mientras en el primer decil se observaron 563 no ocupados por cada 100 ocupados, en el décimo decil (el 10% de la población con mayores ingresos), hubo 51 no ocupados por cada 100 ocupados.

NOTICIA EN DESARROLLO.-